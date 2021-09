Stock GE : il faudra peut-être du temps pour qu’il augmente à nouveau

General Electric (NYSE :GE) l’action a augmenté d’environ 90 % au cours de la dernière année, mais elle stagne autour d’un montant ajusté de 100 $ par action depuis le printemps. Après avoir pleinement pris en compte la croissance des bénéfices attendue en 2022, les investisseurs ont hésité à faire une offre beaucoup plus élevée sur les actions du géant industriel.

Le mois dernier, j’ai dit que les investisseurs devraient attendre une baisse des prix avant d’acheter en raison du risque de bénéfices inférieurs aux attentes. Mais après avoir examiné la situation sous un autre angle, deux autres catalyseurs pourraient aider à empêcher les actions de GE de tomber en dessous de 100 $ par action.

Le premier est la vente en attente par GE de son unité de location d’avions, une décision qui pourrait aider à libérer de la valeur pour les actionnaires. Deuxièmement, une éventuelle augmentation des dépenses du gouvernement fédéral pourrait également donner un coup de pouce indirect aux actions GE.

Maintenant, ne prenez pas cela pour signifier que je pense que les actions vont apparaître dans les mois à venir. Au lieu de cela, c’est une situation où les forces et les faiblesses s’annulent. Il y en a assez pour maintenir les actions de GE autour de 100 $ à 105 $ par action. Pas assez pour l’envoyer plus haut à court terme.

GE Stock se négocie déjà sur les résultats de l’année prochaine

Le problème clé avec General Electric aujourd’hui est que la croissance des bénéfices à venir est déjà prise en compte dans son évaluation. L’estimation consensuelle prévoit que la société générera un bénéfice d’environ 4,33 $ par action en 2022.

Aux prix d’aujourd’hui, cela donne à l’action GE un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme d’environ 24,5. Cela correspond à l’évaluation d’un nom similaire, Honeywell (NASDAQ :HON), qui se négocie à 23,9 bénéfices à terme. Mais d’autres sociétés industrielles diversifiées se négocient à des valorisations encore plus basses, telles que 3M (NYSE :MMM), qui a un rapport P/E à terme de 16,9.

Il va sans dire que General Electric a besoin de ses revenus pour atteindre ou dépasser ces estimations. Si l’entreprise déçoit, les actions de GE pourraient en prendre un coup.

Dans le passé, je me suis demandé si les bénéfices de General Electric dépasseraient les 4 $ par action l’année prochaine, principalement en raison du risque de pressions inflationnistes. Une inflation qui finit par être plus que « transitoire » pourrait affecter les performances de toutes ses unités commerciales.

Une répétition des blocages de Covid-19 de l’année dernière, en raison de la variante Delta, est également un gros risque. Ce serait un revers majeur pour la reprise de l’unité aéronautique phare de la compagnie.

Cela dit, il y a quelques points positifs pour contrer ces points négatifs. Ils ne suffiront peut-être pas à faire grimper les actions bientôt, mais ils pourraient aider à empêcher que les actions de GE ne tombent en dessous de 100 $ par action.

Beaucoup de jeu pour maintenir le stock de GE stable

Comme je l’ai mentionné plus haut, il y a deux catalyseurs positifs à l’horizon pour General Electric.

Le premier catalyseur est la vente en attente de son unité de location d’avions. Comme Barron’s l’a rapporté le 27 août, l’analyste de Barclays, Julian Mitchell, considère cela comme quelque chose qui pourrait entraîner une “valorisation à la hausse”. Selon Mitchell, une fois que GE vendra cette unité, les investisseurs pourraient être plus disposés à évaluer la société à un multiple plus élevé, en ligne avec ses pairs des secteurs de l’aviation, de la santé et des énergies renouvelables.

Certes, il est douteux que cela se produise. Compte tenu de la préférence de Wall Street pour les pure play, une entreprise diversifiée comme General Electric aura probablement du mal à atteindre un prix comparable à sa valorisation en somme des parties.

Heureusement, le deuxième catalyseur semble plus susceptible de jouer.

Comme l’a écrit Larry Ramer, un autre contributeur d’InvestorPlace, le 3 septembre, le projet de loi sur les infrastructures et le budget fédéral proposé pourraient donner un coup de pouce indirect aux segments de l’électricité et des énergies renouvelables de GE. De plus, le désir de l’administration Biden et des démocrates du Congrès d’augmenter les dépenses de santé du gouvernement pourrait profiter à l’unité de soins de santé de l’entreprise.

La force dans ces domaines pourrait contrer d’autres vents contraires avec l’unité d’aviation de la société. Ceci, à son tour, pourrait garantir que le redressement de General Electric se poursuive, que ses bénéfices dépassent les 4 $ par action l’année prochaine et que la valorisation actuelle de la société reste intacte.

Le résultat sur le stock de GE

Malgré mon pessimisme antérieur, il y a peut-être assez de choses en jeu pour garantir que le stock de GE reste à ses niveaux de prix actuels. Mais en ce qui concerne son prochain mouvement plus haut, cela peut prendre du temps.

Les actions sont entièrement valorisées sur la base des projections 2022. Les bénéfices devront atteindre ou dépasser le haut des estimations des analystes, actuellement à 4,88 $ par action, pour que l’action connaisse un autre coup de pouce immédiat.

À long terme, le stock de GE pourrait continuer à augmenter. Mais à court terme, attendez-vous à ce que les actions restent stables aux prix d’aujourd’hui ou aux alentours.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.