Stock GFAI: 7 choses à savoir en tant que roquettes Guardforce AI peu connues 80%

La tendance à la hausse des actions sous le radar s’est poursuivie aujourd’hui, une société informatique peu connue ayant enregistré des gains importants. IA de garde (NASDAQ :GFAI) n’est peut-être pas très médiatisé, mais c’est un leader dans le domaine des solutions de sécurité intégrées. Aujourd’hui a eu lieu l’annonce de multiples partenariats stratégiques pour l’entreprise et il n’a pas fallu longtemps pour que l’action GFAI commence à grimper.

Depuis le début des échanges, les actions de GFAI ont légèrement baissé par rapport au pic du matin. Au moment d’écrire ces lignes, cependant, ils sont en hausse de plus de 25% pour la journée et semblent retrouver leur trajectoire ascendante précédente. La majeure partie de cette semaine a vu les actions stagner avant le rallye d’aujourd’hui qui les a fait grimper de plus de 65%. Les gains de ce matin ont GFAI dans le vert de plus de 30% au cours des cinq derniers jours.

Que devraient savoir d’autre les investisseurs sur cette société alors que son action continue d’augmenter ? Découvrons-le.

Action GFAI : ce qu’il faut savoir

Une partie de la raison du statut peu connu de Guardforce est qu’il s’agit d’une entreprise relativement nouvelle. Fondée en 2018, elle est basée à Bangkok, en Thaïlande. L’annonce du partenariat stratégique s’articule autour d’un accord avec Groupe MZ, un spécialiste des relations avec les investisseurs et de la communication d’entreprise avec une portée internationale. Selon le communiqué publié, cela fait partie de l’initiative de la société de lancer un « programme complet de relations stratégiques avec les investisseurs et de communication financière sur tous les marchés clés ». Ce n’est pas le seul développement, cependant. Guardforce a également annoncé qu’elle nommerait PFK Littlejohn LLP comme principal cabinet d’experts-comptables enregistré indépendant. Ses missions consisteront à effectuer un examen intermédiaire au 30 juin 2021 et un audit au titre de l’exercice 2021. En tant qu’entreprise, Guardforce exploite trois unités commerciales : Guardforce Cash Solutions Security, Guardforce AI et Handshake Networking, l’un des principaux cabinets de conseil en informatique de Hong Kong depuis 2004. Guardforce n’est peut-être pas bien connu aux États-Unis, mais sa portée sur les marchés de l’Asie-Pacifique est importante. . Selon son site Internet, les services de l’entreprise sont fournis à travers 21 succursales et 478 véhicules sécurisés. L’entreprise se développe également dans le domaine des robots en tant que service. Guardforce pense que cette technologie a le potentiel de changer la façon dont les organisations fonctionnent grâce aux solutions d’IA. Il travaille à son introduction dans des secteurs tels que l’hôtellerie et les pôles de transports publics. Guardforce s’efforce d’aider ses clients à s’adapter aux nouvelles technologies et à poursuivre des opérations fluides et sûres alors que le paysage commercial de l’Asie-Pacifique continue d’évoluer. Les clients récents incluent le ministère de l’Industrie de la Thaïlande.

