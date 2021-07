Stock GME: GameStop a fait une belle course, mais il est temps de vendre

GameStop (NYSE :GME) l’action a été l’une des histoires d’investissement les plus incroyables de 2021. La courte pression initiale était incroyable à regarder. Peu d’analystes de marché auraient pu imaginer qu’un détaillant de centre commercial en difficulté comme GameStop pourrait voir ses actions augmenter de milliers de pour cent.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Cette poussée, à son tour, a sauvé l’entreprise. GameStop a levé des fonds avec une nouvelle offre d’actions, prenant ainsi soin de sa dette et lui donnant une piste pour faire évoluer son modèle commercial. Maintenant, l’entreprise a le temps d’essayer de trouver un moyen de réduire son activité traditionnelle de brique et de mortier et de construire à la place un modèle numérique.

C’était assez surprenant que GameStop soit allé aussi loin. Puis la deuxième surprise a frappé. Le stock de GME est resté à un niveau élevé depuis des mois maintenant.

Bien que GameStop ait toujours de mauvais résultats financiers, les investisseurs valorisent l’entreprise comme si sa transformation numérique était déjà terminée. Ceci, à son tour, a créé un énorme écart entre la valeur fondamentale de l’activité de GameStop et la valeur que les spéculateurs lui attribuent. De plus en plus, les médias sociaux se tournent vers des théories de plus en plus infondées pour tenter de justifier le prix élevé de l’action GME.

Théories de la piscine sombre

La communauté GameStop short squeeze est toujours aussi forte. Le 23 juillet, par exemple, le hashtag #DarkPoolAbuse était à la mode sur Twitter au Canada et en Allemagne, entre autres pays. Les dark pools sont des zones hors bourse où les traders institutionnels tels que les fonds communs de placement peuvent acheter ou vendre de gros blocs d’actions les uns aux autres.

Les dark pools sont légaux et existent pour que les fonds puissent traiter de grandes quantités d’actions sans affecter de manière significative le prix, comme cela se produirait si vous publiiez un ordre d’achat ou de vente important sur une bourse publique. Ces pools ont également des frais moins élevés, ce qui permet aux investisseurs ordinaires qui détiennent des fonds communs de placement et d’autres investissements opérant dans des pools sombres d’économiser de l’argent.

Un groupe d’utilisateurs de médias sociaux a tenté de prétendre que les pools sombres sont néfastes. En théorie, le stock de GME a été freiné par l’activité sur les dark pools. En pratique, cela a peu de sens. Le but des dark pools est d’acheter et de vendre des actions sans avoir d’impact majeur sur le cours de l’action. Si quelqu’un voulait manipuler le cours d’une action, il serait beaucoup plus efficace de publier un ordre de vente important sur une bourse publique, où les gens verraient l’intérêt de vente important et l’interpréteraient comme un signe inquiétant.

Pour faire court, les pools sombres n’ont généralement pas un impact important sur les prix de toute façon. Au contraire, ils peuvent améliorer la découverte des prix, selon cet article d’un professeur du MIT. Dans tous les cas, il est peu probable que l’activité du dark pool soit un facteur majeur dans la valeur du stock de GME.

Les développements fondamentaux sont limités

Pourquoi Reddit est-il si préoccupé par les dark pools et autres théories de trading obscures ? Bref, c’est parce qu’il n’y a rien de mieux à dire. L’évolution proposée de GameStop en une société de jeux numériques de premier plan prendra des années à se réaliser, si elle peut être réalisée.

Et dans la mesure où il y a des nouvelles, c’est surtout mauvais. Par exemple, Netflix (NASDAQ :NFLX) a récemment annoncé son entrée dans l’arène des jeux numériques. Netflix proposera des jeux à ses abonnés existants sans frais supplémentaires. Apparemment, il se concentrera d’abord sur les jeux mobiles, mais avec le temps, il pourrait empiéter sur le marché des jeux haut de gamme.

Dans des nouvelles spécifiques à GameStop, . a annoncé que la société investirait davantage dans ses magasins. Cela est arrivé après que l’investisseur de GameStop, Ryan Cohen, a visité les magasins sous couverture et les a trouvés pas à la hauteur.

Il semble que GameStop s’efforcera de corriger les bases, telles que l’amélioration des niveaux d’inventaire et du service client. Les clients se plaignaient depuis longtemps de ces choses lorsque les actions de GME étaient à bas prix et que la société semblait au bord de la faillite. Il est donc logique d’embellir les magasins maintenant que la situation financière de l’entreprise est beaucoup plus saine.

Pourtant, il est peu probable que l’amélioration des magasins modifie trop la trajectoire à long terme de GameStop. Si l’action doit justifier son cours de bourse exorbitant, GameStop a besoin d’un avenir axé sur le numérique. Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement ce que la nouvelle direction de l’entreprise fera pour en faire une réalité. Son annonce très médiatisée sur les jetons non fongibles (NFT) a conduit à peu de choses jusqu’à présent, par exemple. Allez sur le site Web GameStop NFT et voyez par vous-même.

Verdict des actions GME

Donnez-le aux médias sociaux : les commerçants de mèmes ont maintenu les actions de GME à un niveau élevé bien plus longtemps que la plupart des gens ne l’auraient cru possible.

À un moment donné, cependant, le stock de GME risque de s’effondrer. Fondamentalement, la société ne vaut tout simplement pas près de sa capitalisation boursière de 13 milliards de dollars sur la base de ses opérations actuelles. Et il y a peu de signes que l’évolution de l’entreprise va assez vite pour justifier le prix de l’action non plus.

Bien sûr, GameStop défie la gravité depuis de nombreux mois. Il est donc tout à fait possible que le stock de GME continue de voler haut. Cela dit, la courte compression a eu lieu il y a des mois. Les théories actuelles sur Reddit sur les piscines sombres, la citadelle, les attaques en échelle et autres sont pour le moins hautement spéculatives.

Avec à peine plus que des rumeurs farfelues pour maintenir l’action GME, la direction la plus probable du cours de l’action est à la baisse.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.