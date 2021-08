Stock GME: il y a un avertissement pour GameStop dans les revenus de Robinhood

GameStop (NYSE :GME) reste l’une des histoires boursières les plus marquantes de l’année. Les actions de GME ont bénéficié non pas d’une mais de deux compressions courtes historiques, entraînant des bénéfices exceptionnels pour les longs et une douleur incroyable pour les sceptiques tels que Melvin Capital.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Cependant, le plaisir peut s’essouffler pour GameStop. Les actions glissent depuis des semaines maintenant, atteignant récemment 150 $. Les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis mai.

Mais les montagnes russes ne s’arrêtent pas là. Au cours des 5 derniers jours, les actions GME ont remonté de près de 30%. Aujourd’hui, il est redescendu de près de 4 %.

Ce n’est pas seulement GameStop qui connaît ce genre de folie non plus. D’autres stocks de mèmes comme Divertissement AMC (NYSE :AMC) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) sont en forte baisse par rapport à leurs sommets. Et les investissements spéculatifs tels que les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) et les véhicules électriques (VE) sont pilonnés.

Qu’est-ce qui a causé le changement de sentiment? En partie, les traders de mèmes sont simplement passés des actions à une nouvelle classe d’actifs.

Dogecoin dépasse GameStop

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a récemment lancé son introduction en bourse. En tant que société cotée en bourse, elle doit désormais divulguer beaucoup plus de détails sur ses activités. Dans ses premiers résultats trimestriels en tant qu’entreprise publique, elle a offert un aperçu du comportement de ses clients. Et le plat à emporter était clair : la crypto-monnaie est en plein essor, tandis que les stocks de mèmes s’estompent.

Pour le trimestre clos le 30 juin, Robinhood a généré 41 % de ses revenus grâce aux transactions de crypto-monnaie. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 17 % du trimestre précédent.

Quelle crypto était responsable de toute l’excitation? Ce n’était pas Bitcoin (CCC :BTC-USD) ou Ethereum (CCC :ETH-USD). Plutôt, le jeton préféré d’Elon Musk, Dogecoin (CCC :DOGE-USD), représentait plus de la moitié des revenus de trading de crypto-monnaie de Robinhood.

Ainsi, dans l’ensemble, Dogecoin a généré plus de 20% des revenus totaux de Robinhood. C’est assez incroyable.

Pourquoi cela nuit-il au stock de GME? Autrement dit, il y a une compétition au travail. La taille moyenne d’un compte Robinhood est de 4 500 $. Il est difficile de générer un portefeuille largement diversifié avec ce genre de capital de base. Si les gens veulent faire un gros coup chez Dogecoin, cela impliquera probablement de vendre les choses qu’ils possèdent actuellement, comme les actions AMC ou GME.

Robinhood a surmonté l’incident GameStop

En lisant le dossier de Robinhood, les revenus de Dogecoin sautent de la page. Un autre point clé est que contrairement à Dogecoin, Robinhood ne cite pas le trading de GameStop comme une source clé de revenus.

Il note cependant les dommages causés à la société par sa décision d’arrêter la négociation des actions AMC et GME en janvier : « Cela a entraîné une attention médiatique négative, le mécontentement des clients, des litiges et des enquêtes et enquêtes réglementaires et du Congrès américain, par nous afin de lever les restrictions commerciales tout en restant en conformité avec nos exigences en matière de capital net et de dépôt et de nuire à la réputation. »

À la suite de cela, il semblait que les communautés GameStop et AMC pourraient être en mesure de porter un coup paralysant à Robinhood. Reddit était plein de bavardages sur le fait de réduire Robinhood en miettes en punition de l’arrêt du commerce.

Au lieu de cela, cependant, il semble que les affaires de Robinhood se soient rétablies en un temps record. L’action HOOD connaît un bon départ depuis ses débuts récents. Et ses clients sont passés des stocks de mèmes à la crypto-monnaie. Cela vous fait vous interroger sur la force à long terme de la communauté des actions GameStop lorsque l’ennemi juré Robinhood a déjà connu un rebond aussi rapide.

Verdict des actions GME

Les actions GameStop ont eu une vie incroyable en tant que véhicule commercial populaire. Cependant, à un moment donné, la foule se lasse du spectacle et va ailleurs. Déjà, dans les stocks de mèmes, AMC a volé beaucoup de tonnerre à GameStop. Et comme Robinhood nous l’a montré, la foule des spéculateurs en général passe des actions à la crypto. Avec Bitcoin, Ethereum et Dogecoin tous en plein essor ces derniers temps, recherchez plus de commerçants pour vendre des actions GME afin d’avoir des fonds pour investir dans la crypto.

En ce qui concerne les fondamentaux, il n’y a toujours aucune raison pour que l’action GME dépasse 100 $. La société n’a pas encore publié de résultats cette saison des résultats ; cependant, son dernier rapport trimestriel de juin était faible. GameStop continue de perdre de l’argent et n’est même pas positif sur la base de l’EBITDA. Pendant ce temps, sa marge brute continue de baisser à mesure que son activité principale de vente de jeux s’érode.

Non, les gens ne possèdent pas GameStop pour son entreprise en difficulté basée sur les magasins physiques. L’appel est presque entièrement dans les mèmes et la communauté des actionnaires en ligne. Cependant, à mesure que de plus en plus de commerçants d’actions meme passent à la crypto, l’action GME devrait glisser.

À la date de publication, Ian Bezek détenait une position longue sur AMC via des options de vente courtes de 15 $ en décembre. Il ne détenait aucune position sur les actions GME. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.