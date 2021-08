Stock GME : la récupération de la crypto pourrait être une mauvaise nouvelle pour GameStop

in

Je pense parler au nom de beaucoup de mes collègues lorsque je dis que discuter des stocks de mèmes devient plus une corvée qu’un effort volontaire. Néanmoins, la demande du marché nous oblige à discuter d’entreprises comme GameStop (NYSE :GME). Aimez-le ou détestez-le, l’action GME a déclenché une révolution à Wall Street et, par ce seul fait, elle mérite le respect.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Mais la question de savoir si un acheteur potentiel doit s’impliquer dans les actions du détaillant de jeux vidéo est une autre affaire. Sans entrer dans trop de détails sanglants, le sentiment de masse pour les actions GME peut être rebutant pour les investisseurs conservateurs. Parcourez les publications sur les réseaux sociaux et mélangés à des pépites utiles occasionnelles, vous trouverez divers courts extraits de films populaires incitant les autres «singes» à tenir la ligne.

D’un point de vue élémentaire, le récit de l’action GME semble attrayant : c’est le petit gars qui affronte le géant oppressif qu’est les fonds spéculatifs de Wall Street. Mais comme l’a expliqué Wayne Duggan, contributeur d’InvestorPlace, la réalité représente une gifle cruelle au visage (bien que peut-être nécessaire pour ceux qui s’emportent peut-être un peu trop).

« La réalité est que chaque entreprise en difficulté a un plan de redressement. Si la direction n’a pas de plan, ils perdent leur emploi », a écrit Duggan. Il a ajouté : « Les plans de redressement ne fonctionnent presque jamais. Oui, il y a des exceptions. Mais pourquoi investiriez-vous dans une exception rare alors que vous pourriez investir dans la règle ? »

C’est un bon point. Les principes économiques de base pourraient également imposer un vent contraire sur les actions de GME. Nous vivons dans un monde aux ressources limitées. Par conséquent, lorsque les acheteurs de détail se lancent en masse dans des métiers particuliers, d’autres catégories d’investissement peuvent faiblir.

À l’avenir, les spéculateurs potentiels de GameStop devraient y réfléchir avant de prendre leur décision.

Pourquoi les mathématiques pourraient ne pas fonctionner pour GME Stock

Au moment où j’écris ceci, je regarde le secteur de la crypto-monnaie exploser à la hausse, avec plusieurs actifs numériques – même les plus spéculatifs ou discutables – apparemment sur le point de remettre en question leurs sommets antérieurs. C’est une bonne nouvelle si vous êtes un partisan de la cryptographie, mais j’ai une question : d’où vient tout cet argent ?

La réponse facile est l’argent institutionnel, qui entre dans la sphère de la blockchain, le légitimant ainsi. En conséquence, les acheteurs au détail emboîtent le pas, flairant une opportunité potentiellement intéressante. Mais si tel est le cas, cela signifierait probablement que les taureaux devraient décharger quelque chose pour s’impliquer dans ce rallye crypto.

Après tout, les prix de ces actifs numériques ont augmenté de façon exponentielle depuis un an. Ainsi, plus de fonds sont nécessaires pour déplacer ce poids, si vous voulez. Et cela pose des problèmes pour le stock de GME.

Bien qu’il n’y ait aucun fonds négocié en bourse à ma connaissance qui se concentre exclusivement sur les actions meme, l’équivalent le plus proche est FNB SoFi Social 50 (NYSEARCA :SFYF), qui détient plusieurs noms populaires. Comparer SFYF à la blockchain et à la cryptographie ETF Amplifier le partage de données transformationnelles (NYSEARCA :BLOK) révèle une dynamique intéressante.

Au cours des mois précédant 2021, l’action des prix de SFYF et BLOK partageait un fort coefficient de corrélation directe d’environ 95%. Mais à partir de janvier 2021, la corrélation est devenue négative à 17 % sous zéro. Pourquoi donc?

À mon avis, avant le phénomène des actions mèmes, les traders négociaient simplement en fonction de leurs croyances personnelles. Après les mèmes, cependant, le montant d’argent de détail versé dans les actions populaires a pris sa propre vie. Dans le même temps, l’argent de détail est également allé dans les crypto-monnaies.

Les acheteurs n’ont pas pu maintenir des valorisations extraordinaires dans les deux secteurs, donc quelque chose a dû céder. Je trouve curieux qu’au fur et à mesure que les cryptos ont subi leur déclin, les actions axées sur les médias sociaux ont généralement continué à augmenter.

Avancez prudemment si les cryptos décollent vraiment

Maintenant, je ne peux pas être certain que la montée des cryptos imposera un vent contraire pour l’action GME. Peut-être que le rallye des actifs numériques est simplement basé sur de l’argent institutionnel ou des baleines ou des investisseurs privés sophistiqués en dehors du domaine des acheteurs de détail réguliers. Mais invariablement, même avec la classe des commerçants aisés, nous vivons toujours dans un monde aux ressources limitées.

Par conséquent, si les cryptos continuent de grimper – et c’est une possibilité très réelle maintenant – l’approche la plus intelligente peut être de rester en marge du stock GME. En fait, c’est ce que je fais. Actuellement, je possède des actions, mais je joue avec l’argent de la maison. Mais je vais vous dire ceci : vous n’allez pas me voir ajouter à mes avoirs GameStop.

Encore une fois, c’est trop risqué. Dans le domaine de la cryptographie, vous avez des pièces et des jetons populaires qui ne se vendent pas seulement pour des fractions d’un centime, ils se vendent pour des fractions d’une fraction d’un centime. Compte tenu des histoires courantes de spéculateurs qui l’enrichissent, il est presque invariable que si les actifs numériques dans leur ensemble continuent de monter en flèche, ces cryptos à faible coût attireront la foule des détaillants.

C’est bien pour les actifs numériques mais pas si bien, malheureusement, pour les actions GME.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans GME. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.