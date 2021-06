Stock GME: la trajectoire de cinq ans de GameStop est ténue

Le stock meme pour mettre fin à tous les stocks meme, GameStop (NYSE :GME), s’essouffle enfin un peu.

Source : Shutterstock

Les actions se sont refroidies jeudi dernier après que la volatilité sur l’ensemble des marchés a poussé les principaux indices dans le rouge. Cependant, les investisseurs particuliers ont fait une offre sur le titre, et les actions sont plus du double de leur creux de mai de 136,50 $. Pendant ce temps, au cours des deux premières heures du 8 juin, le prix a augmenté de près de 17 % pour atteindre un sommet de 344,66 $, puis a chuté encore plus bas que son prix de départ.

De nombreux investisseurs espèrent qu’une transformation numérique aidera l’entreprise à effectuer un redressement bien nécessaire. GameStop a une vision à long terme consistant à passer d’une entreprise de vente au détail physique à une entreprise numérique.

Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Comme je l’ai mentionné dans des articles précédents, GameStop se débattait bien avant la pandémie. Le chiffre d’affaires est en baisse constante au cours des cinq dernières années alors qu’il essaie de suivre le rythme Sony (NYSE :SONY), Microsoft (NASDAQ :MSFT), et Amazon (NASDAQ :AMZN), des concurrents qui misent de plus en plus sur l’innovation numérique pour leur succès futur. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne GME.

Par conséquent, même si la tentation de participer est là, je vous conseillerai tout de même de rester à des kilomètres de celui-ci.

Fondamentaux imparfaits

Jusqu’à la fin de 2020, les ventes de GameStop auraient chuté de plus de 30% par trimestre, chutant au cours de 10 sur 11 de ses trimestres précédents. Au cours de la dernière décennie, le détaillant de jeux vidéo a connu plusieurs années de croissance négative de ses revenus. Si nous examinons les données des 12 derniers trimestres, GME n’a signalé une surprise «positive» que quatre fois. GME avait un bénéfice d’exploitation de 648 millions de dollars en 2015. L’année dernière, la société affichait une perte d’exploitation de 238 millions de dollars.

À bien des égards, GME me rappelle Dish Network (NASDAQ :PLAT) Superproduction. Il fut un temps où il semblait que le fournisseur de films à domicile ne pouvait rien faire de mal. Cependant, c’est devenu un récit édifiant de ne pas évoluer avec le temps. En 2004, alors PDG de Blockbuster, John Antioco a compris la nécessité d’investir dans une plateforme en ligne. Cependant, il a fait face à une vive opposition de la part de l’investisseur activiste Carl Icahn qui n’était pas d’accord et l’a renvoyé. En cinq ans, l’entreprise a fait faillite.

Naturellement, si GME veut éviter cet avenir, il doit sortir des sentiers battus et se concentrer sur la construction de sa plate-forme numérique. La bonne chose est que lorsque George E. Sherman a pris la barre en tant que nouveau PDG de GameStop en avril 2019, il avait deux choses en tête : réduire les coûts de l’activité physique et étendre la plate-forme numérique.

La stratégie fonctionne. Le 11 janvier, le jeu vidéo a annoncé des résultats de vente mondiaux reflétant une augmentation de 4,8% des ventes des magasins comparables et une augmentation de 309% des ventes du commerce électronique.

Mais la configuration du commerce électronique de l’entreprise ne se compare toujours pas à Amazon ou Sony.

Le début de la fin

La plus grande question concernant le stock de GME est de savoir s’il est préférable de compter vos bénédictions et de quitter. Les actions sont toujours en hausse de plus de 80% en un mois, donc les Redditors aiment toujours cette action – GME et AMC (NYSE :AMC) ont échangé plusieurs fois des places contre le choix le plus populaire parmi les membres de la plateforme.

Cependant, vous devez vous demander où sera le stock de GME dans cinq ans. Notre propre Chris Markoch a écrit un excellent article sur Disney (NYSE :DIS). Il a écrit : « Si vous aviez acheté des actions de DIS le 7 janvier 2000 et n’avez jamais vendu vos actions, vous êtes assis sur un gain de cours de plus de 470%. Cela n’inclut pas les gains de dividendes que vous pourriez avoir réinvestis au cours de cette période.

Dans l’article, il souligne comment Disney ne s’est pas assis sur ses hanches et s’est transformé en l’un des plus grands conglomérats au monde.

Bien que la nouvelle direction de GME mérite le crédit d’avoir fait pivoter l’entreprise dans une nouvelle direction, il faudra du temps pour atténuer les problèmes qui affligent le détaillant de jeux vidéo et aller de l’avant avec une stratégie cohérente. Malgré l’enthousiasme de Reddit, il reste encore beaucoup de travail à faire avant que le stock de GME ne soit à nouveau un investissement viable.

Mon dernier mot

Depuis longtemps maintenant, je plaide contre le chargement des actions GME en raison des fondamentaux défectueux. Mais cela signifie-t-il qu’un autre rallye n’est pas au coin de la rue ? Bien sûr, on ne peut pas dire qu’étant donné à maintes reprises, les Redditors ont montré leur résilience en ce qui concerne cette entreprise.

À bien des égards, l’action GME est devenue emblématique en raison du soutien qu’elle a reçu de r/WallStreetBets. Je ne m’attends pas à ce que cela change de sitôt. Cependant, est-ce un stock que vous pouvez acheter et conserver pour les cinq prochaines années ? Selon les fondamentaux, si vous faites cela, ce sera une mauvaise décision.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.