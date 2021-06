Stock GME : le jeu s’est-il arrêté pour Gamestop ?

in

Jeuxtop (NYSE :GME) a annoncé de très bonnes nouvelles le 9 juin et le stock a chuté.

Une perte nette ajustée de 45 cents par action a été compensée par un gain des ventes de 25 %, à 1,28 milliard de dollars. Cela s’est produit malgré la fermeture de 12% des magasins de l’entreprise.

Au 1er mai, il y avait encore 770,8 millions de dollars de liquidités dans les livres, alors que la société a vendu de nouvelles actions pour amorcer un virage vers le commerce électronique, dirigé par d’anciens dirigeants de Amazon.fr (NASDAQ :AMZN).

Pourquoi, alors, les actions se sont-elles effondrées ? Parce que les chiffres n’ont pas d’importance. Ce qui compte, c’est ce que ressentent les petits commerçants de WallStreetBets, et ils se sentent arnaqués. Le PDG sortant George Sherman est parti avec des actions dévolues à 179 millions de dollars. D’autres cadres se sont également distingués. Les nouveaux gars pourraient également gagner des millions, sans performer, grâce aux gains du titre.

Jusqu’à présent, ce sont les grands gagnants du jeu.

Stock GME : le Squeeze est-il toujours activé ?

Le prix de l’action Gamestop n’est pas basé sur des fondamentaux. C’est basé sur une courte pression, ou la perception d’une. Avec Gamestop ajoutant un nouvel enregistrement sur étagère pour émettre de nouvelles actions (que les shorts peuvent acheter pour couvrir leurs paris), cette perception diminue.

Selon le Twitter (NASDAQ :TWTR) compte de Wallstreetbets, les tickers les plus populaires le 11 juin sont AMC Divertissement Holdings (NYSE :AMC), la mûre (NYSE :BB) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV). Gamestop est manquant. Ceci malgré le fait qu’Igor Dusaniwsky de S3 Partners ait attribué à l’action un «score de compression courte» de 100 sur 100. (Il le mesurait auparavant à 10 sur 10, mais 100 semble plus gros.)

Tout le jus n’a pas été pressé. Après avoir chuté de 27% le 10 juin, les actions ont rebondi dans le commerce pré-marché mince le 11 juin, récupérant une petite partie de la perte. Ce qui fait le plus peur aux traders, c’est une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les activités de trading passées.

Ce qui maintient les actions à flot, outre l’argent inspiré par les mèmes, est un commentaire baissier, comme Baird qualifiant Gamestop de sans valeur. De tels commentaires encouragent les shorts, et les shorts encouragent la compression.

La pièce de Ryan Cohen

Le résultat pratique de la compression Gamestop a été d’installer moelleux (NYSE :CHWY) le co-fondateur Ryan Cohen en tant que président et, maintenant, le vétéran d’Amazon Mike Furlong en tant que PDG. Furlong n’était pas avec l’unité cloud d’Amazon Web Services. Il dirigeait les opérations en Australie. Le nouveau directeur financier est Mike Recupero, qui gérait des numéros pour Amazon Prime Video.

Ensemble, ces trois hommes sont censés créer un nouveau modèle commercial pour Gamestop, basé sur Internet. Jusqu’à présent, cela impliquait de réparer un entrepôt en Pennsylvanie pour vendre des jeux et des systèmes en ligne.

Mais cela ne justifiera pas une capitalisation boursière de 15,8 milliards de dollars, soit 3 fois les ventes au cours du premier trimestre. Si Gamestop pouvait utiliser la trésorerie des joueurs pour aider Amazon à lancer Twitch, son unité de divertissement de jeux vidéo, cela pourrait être tentant. S’il pouvait utiliser ce trésor pour aider à rendre public Valve de Gabe Newell, cela pourrait également être intéressant.

Le problème, c’est que ce dernier paragraphe n’est que pure spéculation. Pour autant que je sache, aucune évolution vers le cloud gaming n’est envisagée.

Actions GME : le résultat

Je ne recommande jamais de vendre à découvert des actions. Même quand vous avez raison, vous pouvez vous tromper.

Lorsque vous vendez une action à découvert, vous l’empruntez en promettant de la racheter. Cela signifie qu’un fonds spéculatif, ou simplement un gang en ligne méchant, peut offrir des actions et vous serrer, sans tenir compte des fondamentaux.

Le jeu a 150 ans, mais le modèle moderne est le Herbalife (NYSE :HLF) compression de la dernière décennie. J’ai couvert l’histoire pour TheStreet. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a parié publiquement contre Herbalife fin 2012. D’autres fonds spéculatifs ont alors soutenu le titre. Ackman a perdu son pari.

Depuis le plus fort du squeeze, fin 2013, Herbalife est en hausse de 56%. Mais c’est moins de la moitié de l’avance de l’action S&P moyenne.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.