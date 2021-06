Stock GME : le nouveau PDG Matt Furlong peut-il emmener GameStop sur la Lune ?

in

Aujourd’hui est un grand jour dans le GameStop (NYSE :GME) saga. Au milieu d’une semaine déjà mouvementée, l’entreprise change de direction dans tous les domaines. L’action GME est déjà en plein essor en plus d’agréables surprises en matière de bénéfices, mais son nouveau PDG peut-il catalyser davantage de gains ?

GameStop a vu à la fois son assemblée annuelle des actionnaires et son rapport sur les résultats du premier trimestre aujourd’hui. La société a ébloui les investisseurs en dépassant les attentes. Le chiffre d’affaires s’élève à 1,28 milliard de dollars, mieux que les prévisions de 1,17 milliard de dollars. De plus, les pertes par action de la société étaient bien inférieures à ce que les analystes prévoyaient, faisant état d’une perte de 45 cents contre 71 cents prévus.

Les investisseurs ont encore plus de raisons d’être enthousiasmés par GameStop aujourd’hui également. Ryan Cohen prend officiellement le relais en tant que président de la société et met en branle le redressement de la société. Rejoindre Cohen aujourd’hui sont deux nouveaux ajouts. Mike Recupero, un ancien Amazon (NASDAQ :AMZN) CFO, a été nommé au poste de CFO chez GameStop.

Matt Furlong, le nouveau PDG de GameStop, rejoindra Recupero. Un autre vétéran d’Amazon, Furlong était à la tête de l’expansion australienne de l’entreprise.

GME Stock envisage de gros gains alors que GameStop agrandit son conseil d’administration

Il est évident que les investisseurs sont optimistes sur ces ajouts. Amazon est le premier géant du commerce électronique et les deux dirigeants partagent une expérience d’un quart de siècle au sein de l’entreprise. Ils ont également joué un rôle important dans l’expansion mondiale du détaillant et la croissance des produits.

Le plan de redressement de Cohen est peut-être entièrement étoffé pour tout ce que nous savons, mais il pourrait aussi être aussi flou à huis clos qu’il le semble pour les investisseurs. Mais dans tous les cas, Furlong et Recupero apportent au conseil une expérience de commerce électronique indispensable. L’annonce de l’embauche de Furlong est une agréable surprise pour les investisseurs. L’ancien PDG George Sherman démissionnerait d’ici le 31 juillet, mais la date n’était que provisoire, selon que l’entreprise pourrait ou non trouver un remplaçant plus tôt.

Les deux ajouts ne sont pas les seuls expatriés d’Amazon à rejoindre le comité. Jenna Owens, Matt Francis et Elliott Wilke, tous les anciens dirigeants d’Amazon, sont allés à GameStop plus tôt dans l’année.

