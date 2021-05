Stock GME : le seul coup gagnant est de ne pas jouer

Le phénomène du stock de mèmes semblait être terminé. Mais, comme le montre le dernier mouvement de GameStop (NYSE :GME) stock, ce n’est pas encore fini. Cherchant à battre à nouveau le soi-disant « argent intelligent » à leur propre jeu, les investisseurs de détail, tels que ceux qui sont actifs sur Reddit r/WallStreetBets subreddit, sont de retour dans le jeu d’enchérir sur leurs anciens favoris.

Bien sûr, un autre favori de Reddit, Divertissement AMC (NYSE :AMC), profite le plus du rallye en ce moment. Son cours d’ouverture le 28 mai était plus élevé qu’il ne l’a été depuis quatre ans, plus de 50 % supérieur à son sommet de fin janvier.

Les actions de GME, le détaillant de jeux vidéo aux aspirations e-commerce, sont encore loin de retrouver leur point culminant. Mais à ce prix d’ouverture d’environ 263 $ par action, un investisseur qui a acheté à la clôture de 143,22 $ du 10 mai verrait ses actions gagner plus de 80%.

Alors, devriez-vous monter à bord dans l’espoir que l’action GME revienne à 483 $ par action ? Ou devriez-vous ignorer le battage médiatique et être short car il se négocie bien au-dessus de la valeur sous-jacente de GameStop ?

Que diriez-vous d’une troisième option? Pour paraphraser le film WarGames, le seul geste gagnant avec GameStop est de ne pas jouer. Tous les paris sont ouverts sur la direction que les actions prendront ensuite. Trop risqué pour acheter et trop risqué pour court-circuiter, il est préférable d’éviter ces dernières montagnes russes GME.

Pourquoi The Reddit Set achète à nouveau des actions GME

Qu’est-ce qui suscite le regain d’intérêt pour les actions de GameStop et d’AMC ? La même chose qui a déclenché le cycle initial de volatilité : une compression courte. Alors que la tendance des actions meme s’est refroidie au printemps, les fonds spéculatifs ont peut-être pensé que la côte était libre.

Après leurs pertes hivernales, les investisseurs sont revenus dans le jeu, en initiant ou en maintenant des positions courtes sur ces noms en surchauffe qui ont commencé à se refroidir. Mais les investisseurs de « l’argent intelligent » ont de nouveau sous-estimé l’ensemble de Reddit et en paient maintenant le prix. À partir de la mi-mai, les discussions en ligne sur les deux noms ont augmenté. Réalisant que Wall Street se mettait dans une position vulnérable, les utilisateurs des subreddits d’investissement ont commencé à les presser une deuxième fois.

Le résultat? Rien que le 25 mai, les montées en puissance des actions GME et AMC ont généré 754 millions de dollars de pertes de vendeurs à découvert. La façon dont les choses se déroulent, nous pourrions être dans des mouvements plus sauvages dans AMC. Mais le premier ? Le deuxième tour de ce combat entre les hedge funds et les Redditors pourrait bientôt se terminer.

Alors, pouvez-vous profiter de cette opportunité pour parier contre elle ? Oui, il y a peu de valeur sous-jacente soutenant le cours de l’action d’aujourd’hui. Pourtant, parier contre lui est loin d’être une opportunité de slam dunk.

Encore trop chanceux pour court

Aux prix d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas justifier un achat d’actions GameStop sur leurs fondamentaux. Oui, nous connaissons tous bien les plans de Ryan Cohen pour la chaîne de jeux vidéo de brique et de mortier. le moelleux (NYSE :CHWY), co-fondateur, qui a pris le contrôle du conseil d’administration de l’entreprise, veut en faire une centrale de commerce électronique. Pour l’instant, rien n’indique que ses plans ne se réaliseront pas.

Mais cette métamorphose n’en est qu’à ses débuts. Cela ne devrait probablement pas être pris en compte comme il l’est actuellement dans le cours de l’action GME. Aux prix actuels, la société affiche une capitalisation boursière d’environ 17 milliards de dollars. Si les investisseurs cessent de négocier cela sur le momentum et commencent à l’évaluer en fonction des fondamentaux, cette évaluation ne tiendra pas.

Comme notre propre Matt McCall en a discuté le 3 mai, une valeur plus raisonnable pour l’entreprise, qui tient compte à la fois de ses opérations de commerce électronique existantes et potentielles, se situe entre 50 $ et 100 $ par action. En d’autres termes, un risque de baisse supérieur à 75 % par rapport aux prix d’aujourd’hui.

Pourtant, s’il est facile de faire le cas de l’ours, cela ne signifie pas que vous devriez faire court aujourd’hui. D’une part, il est trop tôt pour dire si la compression est terminée pour le moment. Cela peut ralentir. Mais, la balle reste fermement dans le camp de l’ensemble Reddit. En outre, cette récente compression peut s’estomper. Mais avec des dizaines d’investisseurs le tenant toujours comme un pari sur sa transformation potentielle du commerce électronique, quel que soit le prix, les actions pourraient rester gonflées.

Conclusion : il est préférable de ne pas jouer avec GME Stock

Les spéculateurs de Reddit peuvent à nouveau rire jusqu’à la banque. Les vendeurs à découvert « d’argent intelligent » peuvent être stupéfaits de voir comment ils se sont retrouvés coincés une deuxième fois. Mais pour ceux qui cherchent à prendre position, on ne sait pas quel côté (long ou court) prévaudra à partir d’ici.

Certains peuvent voir cela comme un jeu de courte durée pour retourner « vers la lune ». D’autres peuvent le voir comme un court métrage hurlant, un nom qu’ils peuvent s’effacer jusqu’à moins de 100 $ par action. Mais encore une fois, le meilleur coup avec le stock GME est de ne pas jouer. Avec tant de chance encore, il est trop risqué d’être long ou court aux prix d’aujourd’hui.

