Stock GME : même si le spectacle continue, dites simplement non au stock GameStop

Il a peut-être chuté juste après son dernier appel de bénéfices. Mais jusqu’à présent, la déception concernant ses résultats trimestriels et ses prévisions n’a causé que des dommages minimes au prix de GameStop (NYSE :GME) Stock. Le « meme stock » qui a tout déclenché se négocie légèrement en dessous de 200 $ par action au moment de la rédaction de cet article.

Source : Shutterstock / mundissima

Pour l’instant, il semble toujours que le Reddit le soutien de l’armée des commerçants suffit à le maintenir à un prix plus conforme à la valeur de son entreprise. Ou est-ce? Les chances de son éventuel effondrement des prix restent très élevées. En même temps, il n’y a pas grand-chose pour l’aider à monter plus haut.

L’augmentation possible de la valeur sous-jacente du détaillant de jeux vidéo à partir de sa transformation prévue du commerce électronique est déjà prise en compte. Ceux qui l’ont tenu avec des « mains de diamant » depuis janvier peuvent toujours refuser de vendre. Mais le bassin d’investisseurs disposés à l’acheter sans se soucier de ses fondamentaux ne parvient toujours pas à s’élargir. Un catalyseur possible dont beaucoup parlaient il y a quelques semaines n’est plus sur la table (plus ci-dessous).

La proposition risque/rendement n’étant pas en votre faveur, votre meilleur coup reste le même : dites simplement non.

GME Stock et son récent appel de résultats

Jusqu’à présent ce mois-ci, cette plus grande nouvelle avec GameStop concernait ses derniers résultats trimestriels. Plus précisément, ce qui s’est passé avec la conférence téléphonique qui a suivi la publication de ses résultats le 8 septembre. Lors de l’appel, la direction de la société a passé en revue ses chiffres pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021. Les revenus ont augmenté d’année en année et ont dépassé les estimations.

Cependant, ses directives mises à jour (ou son absence) ont provoqué une brève baisse du stock de GME. Fournissant peu de mises à jour sur son pivot du commerce électronique et refusant de tenir une session de questions-réponses, les actions ont d’abord été déçues par leur décision de garder les choses près du gilet.

Pourtant, cela n’a pas duré longtemps. Le 9 septembre, les actions ont récupéré de leurs pertes d’un jour et ont en fait clôturé plus haut (199,18 $ par action) que le jour précédent (198,80 $ par action). La vente à emporter ? Malgré des résultats médiocres et une mise à jour terne de la direction, les commerçants de mèmes n’ont pas encore abandonné. Alors qu’ils continuent à maintenir leurs positions, la folie peut continuer et le spectacle continuera.

Pour combien de temps? Encore une fois, il est difficile de prévoir quand exactement ce sera le début de la fin pour ce « roi des actions mèmes ». Mais étant donné que ses récents résultats ont retiré un possible moteur d’aiguille de la table ? Il y a encore moins de raisons de risquer de tenir le sac en l’achetant aujourd’hui.

Sans catalyseur d’inclusion S&P 500, potentiel de hausse encore plus faible

Certes, il y avait jusqu’à la semaine dernière un catalyseur qui aurait pu aider à envoyer l’action GME sur un dernier grand rallye : l’inclusion dans le S&P 500. L’inclusion de l’indice lui aurait probablement donné un bon coup de pouce. Les fonds indiciels seraient obligés de l’acheter, quelle que soit l’inflation de son prix.

Pourtant, étant donné qu’il a enregistré une autre perte trimestrielle, ce n’est plus en jeu. Non seulement il devait afficher des revenus positifs pour être inclus dans les prochains mois. Il aurait dû déclarer des bénéfices suffisamment élevés pour contrer les pertes de certains de ses quatre trimestres précédents.

Avec la perte de ce catalyseur à long terme mais réalisable en théorie ? Les chances que GameStop connaisse un autre pop semblent minces. On peut se demander si le succès du commerce électronique poussera le stock à la hausse. Les actions à environ 200 $ par action se négocient pour deux à quatre fois la valeur sous-jacente de la société en tant que pure play de vente au détail en ligne.

Comme mentionné ci-dessus, rares sont ceux qui rejoignent la légion existante de traders de « meme stock » disposés à négocier sur des facteurs en dehors de ses fondamentaux. Avec un intérêt à court terme à seulement 17% du flottant exceptionnel, les traders haussiers qui pensaient qu’il pouvait à nouveau être pressé « vers la lune » semblent à nouveau chercher des pailles. Peu importe comment vous tranchez, il y a très peu de choses pour l’envoyer plus haut.

Le verdict : à éviter à tout prix

Les stratèges de Wall Street en plus grand nombre anticipent une baisse des cours boursiers d’ici la fin de l’année. Le risque d’une correction du marché continue de grimper. Comme j’en ai déjà parlé avec cette action, et des mèmes favoris similaires, une correction du marché pourrait être un moment de « game over » pour ceux qui y sont encore.

Pourquoi? S’il semble y avoir une période plus difficile pour les actions, ceux qui les détiennent toujours avec des « mains en diamant » peuvent rapidement changer de ton. Cela peut entraîner une chute brutale des actions en peu de temps.

Bottom line: Avec même l’un de ses catalyseurs les plus longs (inclusion S&P 500) hors de la table, il y a encore moins à gagner, mais encore beaucoup à perdre, en ce qui concerne les actions GME. A éviter à tout prix.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.