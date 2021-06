Stock GME : Vous voulez acheter GameStop ? Ce stock de commerce électronique est meilleur

GameStop (NYSE :GME) est en hausse de 85% au cours du mois dernier jusqu’au 8 juin. L’action GME a maintenant une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars. C’est incontestablement le Roi ou la Reine de Reddit actions.

Source : Shutterstock / mundissima

Si vous envisagez d’acheter GME autour de 300 $, je vous implore d’envisager d’acheter Williams-Sonoma (NYSE :WSM) avant vous.

Voici pourquoi.

GME Stock n’est pas le meilleur jeu de commerce électronique au détail

Le dernier coup de pouce au stock de GME est la nouvelle que la société envisage de créer une plate-forme pour les jetons non fongibles (NFT). Il a même un site Web à la recherche de talents pour rejoindre son équipe NFT. Il semble que même un pet de Ryan Cohen vaut quelques dollars de hausse ces jours-ci.

L’ancien co-fondateur de moelleux (NYSE :CHWY) est occupé à transformer GameStop en Amazon (NASDAQ :AMZN) du jeu, quoi que cela signifie. Nous savons que plus de détails sont susceptibles de circuler après l’assemblée annuelle des actionnaires de la société le 9 juin au Texas.

Je ne suis pas au courant de ces détails au moment où j’écris cet article. Néanmoins, je suis convaincu que cela ne suffira pas à justifier une capitalisation boursière 1,6 fois celle de Williams-Sonoma. L’entreprise est le champion incontesté du commerce électronique pour ceux qui achètent des ustensiles de cuisine, des articles d’ameublement, etc.

Comme je l’ai déjà dit, Ryan Cohen a atteint le statut de culte pour avoir créé une entreprise qui n’a jamais fait d’argent. Pendant ce temps, la PDG de WSM, Laura Alber, passe sous le radar, bien que son entreprise de commerce électronique ait généré près de 70 % de ses ventes au quatrième trimestre 2020 tout en augmentant ces ventes de 48 % d’une année sur l’autre.

La récompense de l’entreprise pour ces excellents résultats ? Il a réalisé un bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre de 402,1 millions de dollars, une marge de 17,5 %. C’est 650 points de base de plus qu’au même trimestre un an plus tôt.

Pour toute l’année 2020, Williams-Sonoma a réalisé un bénéfice d’exploitation de près de 911 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de dollars. C’est une marge opérationnelle de 13,4%, 550 points de base de plus qu’en 2019.

Les quatre grandes marques de l’entreprise ont connu une croissance des ventes à magasins comparables en 2020 entre 15 % et 25 % : Pottery Barn (15,2 %), West Elm (15,2 %), Williams Sonoma (23,8 %) et Pottery Barn Kids and Teen (16,6 %). .

Au cours de la pire année de ventes de Williams-Sonoma au cours des cinq dernières années – 5,08 milliards de dollars pour l’exercice 2016 – le détaillant a réalisé un bénéfice d’exploitation de 472,6 millions de dollars pour une marge d’exploitation de 9,3 %.

Comment GameStop a-t-il fait ?

Au cours de l’exercice 2016, la meilleure année de GameStop sur les cinq dernières, le détaillant a réalisé des ventes de 7,97 milliards de dollars. Cependant, si je reviens au 10-K réel pour l’exercice 2016, il indique que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,61 milliards de dollars et un bénéfice d’exploitation de 557,7 millions de dollars pour une marge d’exploitation de 6,5%.

Si je remonte 10 ans en arrière, la meilleure année pour les bénéfices d’exploitation de GameStop était de 648,2 millions de dollars au cours de l’exercice 2015, une marge d’exploitation de 6,9% sur 9,36 milliards de dollars de ventes.

Ainsi, lors de la pire année de Williams-Sonoma, il avait une marge d’exploitation de 240 points de base supérieure à la meilleure année de GameStop.

Et pourtant, Williams-Sonoma affiche un ratio prix/ventes de 1,84x, contre 3,58x pour GameStop.

Si cela ne suffit pas à vous convaincre que GME n’est pas le bon choix aux prix actuels, considérez le fait que GameStop a généré 63,7 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours des 12 derniers mois (TTM). Sur la base d’une capitalisation boursière de 21 milliards de dollars, il a un rendement FCF de 0,3%.

D’autre part, Williams-Sonoma a un rendement FCF de 8,7% (1,1 milliard de FCF divisé par une capitalisation boursière de 12,8 milliards de dollars). Tout ce qui dépasse 8%, je considère être en territoire de valeur.

La ligne de fond

Depuis que Laura Alber est devenue PDG de WSM en janvier 2010, ses actions ont gagné près de 800 % sur 11,5 ans pour un taux de croissance annuel composé d’environ 20 %.

En 2012, j’ai recommandé les actions WSM, suggérant qu’il s’agissait d’une action à moyenne capitalisation qui valait la peine d’être détenue.

“[T]a raison principale de mon enthousiasme est l’activité de vente directe au client de Williams-Sonoma, qui offre des marges d’exploitation beaucoup plus élevées et représente 47 % de son chiffre d’affaires global, contre 45 % en glissement annuel », ai-je écrit en septembre 2012.

« Certains experts suggèrent que les revenus en ligne pourraient représenter jusqu’à 50 % de l’activité globale du secteur de la vente au détail d’ici 20 ans. Williams-Sonoma est mieux placé que la plupart pour faire face à cette transition. »

C’était certainement le cas.

Pendant ce temps, Ryan Cohen a obtenu le statut de dieu pour 1) créer une entreprise de commerce électronique à Chewy qui n’a pas encore gagné d’argent en un seul exercice, et 2) faire pivoter les actions GME d’une entreprise de brique et de mortier à l’ancienne évidente. maquette.

Vous pouvez parier sur ce soi-disant gagnant éprouvé à Cohen. Ou vous pouvez parier sur Alber, quelqu’un qui a accompli une chose ou deux en tant que PDG.

C’est ton appel.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.