Stock GNUS: 2 grands catalyseurs qui soulèvent les marques de génie aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs Marques Genius (NASDAQ:GNUS) et les actions GNUS voient beaucoup de vert. Les actions de la société de médias pour enfants ont bondi de près de 9% au moment de la rédaction de cet article.

Source: patat / Shutterstock.com

Les actions ont fouetté cette année une série de catalyseurs qui ont emmené les investisseurs dans une course folle. Une série de pics et de vallées semble être due en grande partie aux investisseurs de détail influencés par les médias sociaux qui achètent cette action sur le sentiment. Il s’agit d’un stock avec une armée croissante d’adeptes à la recherche d’une raison d’acheter des actions GNUS.

Aujourd’hui, il semble qu’il y ait deux grandes raisons pour lesquelles les investisseurs font exactement cela. Plongeons-nous dans les catalyseurs qui ont conduit ce stock à la hausse aujourd’hui.

Le premier ministre de la “ maternelle des super-héros ” atteint 2 millions de vues

Le premier ministre très attendu de Genius Brands du Superhero Kindergarten de Stan Lee a démarré mieux que ce que de nombreux investisseurs auraient pu espérer.

Aujourd’hui, la société a annoncé plus de 2 millions de vues du premier ministre le week-end dernier. Cette série a suscité beaucoup de buzz dans le passé, en grande partie grâce au rôle principal d’Arnold Schwarzenegger dans la série. M. Schwarzenegger fera la promotion de cette émission sur Jimmy Kimmel Live !, bien qu’il semble que cette série n’ait pas besoin de beaucoup de promotion pour le moment.

La société travaille actuellement sur des accords de licence et est en négociation avec les «meilleurs partenaires de licence». Le fait que Genius soit proactif dans la recherche de moyens de monétiser le succès de cette création est quelque chose que les investisseurs semblent aimer en ce moment.

Selon le PDG de la société Andy Heyward, Genius reste «époustouflé par le nombre de téléspectateurs extraordinaires et immédiats et les retours positifs avec plus de deux millions de vues en seulement le premier week-end! Cela bat tous les records pour nous sur la chaîne et va au-delà de nos attentes les plus folles pour les débuts de la série le week-end.

GNUS Stock grimpe également sur l’accord Cinedigm

Une annonce le 20 avril que Genius s’associerait avec Cinedigm (NASDAQ:CIDM) pour former un partenariat autour de Kartoon Channel de Genius! a apparemment insufflé une nouvelle vie à un stock en déclin depuis fin mars.

L’accord entre Cinedigm et Genius est ce qui semble être une relation mutuellement bénéfique. La chaîne Kartoon de Genius obtient plus de contenu grâce à l’accord de Cinedigm, alors que la course aux plates-formes pour divertir les téléspectateurs avec de nouveaux contenus se réchauffe.

Il semble que cet accord, en combinaison avec les récents résultats de premier ordre, a donné aux investisseurs de quoi se réjouir.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.