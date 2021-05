Stock GOED: 14 ​​choses à savoir sur le détaillant d’appareils électroménagers 1847 Goedeker alors que les actions chutent

1847 Goedeker (NYSEAMÉRICAIN :ALLÉ) l’action prend un coup vendredi alors que les investisseurs réagissent à l’annonce d’une proposition d’offre d’actions.

Source : Shutterstock

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions GOED et le mouvement qui les entoure aujourd’hui.

Pour commencer, 1847 Goedeker a annoncé une offre publique souscrite de 91 111 111 unités. Chacune de ces unités comprend une action GOED et un bon de souscription pour acheter une autre action. Ces unités se vendent 2,25 $ et le bon de souscription peut être exercé pour le même prix. Ces bons de souscription peuvent être exercés à tout moment et ont commencé à être négociés aujourd’hui sous le symbole boursier GOED WS. 1847 Goedeker s’attend à ce que le produit brut de l’offre soit de 205 millions de dollars avant déduction des remises de souscription, des commissions et des autres dépenses liées à l’offre. GOED prévoit d’utiliser une partie des fonds pour alimenter sa transaction d’acquisition d’Appliances Connection. Le reste sera utilisé à des fins générales de l’entreprise. L’offre garantie proposée comprend également une option pour le preneur ferme d’acheter 2 millions d’actions supplémentaires de GOED et/ou 2 millions de bons de souscription. ThinkEquity est le seul teneur de livre de l’offre. L’action GOED connaît des échanges intenses aujourd’hui avec les nouvelles de l’offre publique souscrite. Cela a quelque 55 millions d’actions qui changent de mains au moment de la rédaction de cet article. Il s’agit d’un bond important par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 164 000 actions. 1847 Goedeker est une entreprise de commerce électronique qui vend des appareils électroménagers, des meubles et des articles pour la maison. Elle a été fondée en 1951 en tant que détaillant physique avant de passer à un modèle commercial en ligne.

L’action GOED était en baisse de 69,5% vendredi matin.

Les investisseurs qui recherchent des histoires plus chaudes aujourd’hui ont de la chance !

InvestorPlace.com offre une grande variété de couvertures qui incluent l’actualité boursière et cryptographique. Quelques exemples incluent les réflexions de Cathie Wood sur Bitcoin (CCC:BTC-USD), à quoi s’attendre du marché aujourd’hui, ainsi que pourquoi Divertissement AMC (NYSE:AMC) les actions sont en hausse. Mettez-vous au courant de tout cela en cliquant sur les liens ci-dessous.

Plus d’actualités sur le marché du vendredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques. Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/goed-stock-14-things-to-know-about-appliance-retailer-1847-goedeker-as-shares-plummet/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC