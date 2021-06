Stock GOEV: le battage médiatique Reddit Short-Squeeze peut-il aider Canoo à changer de vitesse?

Aujourd’hui, les investisseurs en Canou (NASDAQ :GOEV) et les actions GOEV enregistrent des gains impressionnants. En effet, le rallye des valeurs spéculatives à hypercroissance semble repartir. Et les investisseurs qui cherchent à participer à cette action sur les prix se lancent de plus en plus dans ces jeux dynamiques ces derniers temps.

Source : Shutterstock

En effet, Canoo est un titre qui est sans élan depuis un certain temps. Depuis qu’elle a culminé à près de 25 $ par action à la fin de l’année dernière, les actions de GOEV ont considérablement diminué. En fait, depuis fin mars, les actions de GOEV se sont négociées en dessous de leur prix d’introduction en bourse SPAC de 10 $.

L’augmentation rapide de 25 % d’aujourd’hui au moment de la rédaction du présent rapport a une fois de plus ramené les investisseurs SPAC dans le vert. Les actions de GOEV se négocient actuellement au-dessus de 11 $ par action.

Il semble qu’il y ait un certain nombre de facteurs en jeu avec ces jeux spéculatifs de véhicules électriques à pré-revenus aujourd’hui. Plongeons-nous dans ce que la plupart des investisseurs regardent avec Canoo en particulier.

Short Squeeze Hopes Driving Stock GOEV plus haut

En plus des actions mèmes très médiatisées dont la plupart des investisseurs ont tant entendu parler, les actions situées plus bas dans la liste des potentiels à court terme connaissent un bon coup de pouce aujourd’hui.

Il se trouve que Canoo est l’un des rares titres à augmenter aujourd’hui. Amis favoris des investisseurs particuliers Wendy’s (NASDAQ :LOUPE) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) explosent.

En effet, il semble qu’il s’agisse d’un marché de traders dynamiques aujourd’hui. Semblable à Clover, Canoo, battu, attrape enfin une offre. Ce n’est peut-être pas surprenant, compte tenu de ce que nous avons vu se dérouler ces derniers jours. Cependant, la décision de Wendy’s, chaîne de restauration rapide stable au fur et à mesure, illustre le sentiment du marché aujourd’hui.

Les investisseurs ont évoqué un intérêt d’appel exceptionnellement élevé pour des noms comme Canoo comme catalyseur clé du mouvement d’aujourd’hui. Les sociétés dont l’intérêt à court terme est supérieur à la moyenne sont ciblées en tant que potentiels shorts squeeze. Dans cet esprit, les investisseurs doivent noter que les données de Yahoo Finance suggèrent que 27% du flottant de l’action GOEV est vendu à découvert. Fintel fixe le ratio d’intérêt à court terme à 16%. Qu’une compression se matérialise ou non semble être sans importance. Les investisseurs adhèrent massivement à l’élan aujourd’hui.

Actuellement, plus de quatre fois le volume quotidien moyen d’actions ont déjà été échangées dans le cas des actions GOEV. Pour Wendy’s et Clover, le volume est encore plus incroyable aujourd’hui.

Les investisseurs doivent se rappeler de pratiquer une discipline de portefeuille appropriée et d’éviter de trop étendre ou d’acheter ces actions sur marge aujourd’hui. Ces mouvements ne sont pas naturels et sont complètement détachés des fondamentaux sous-jacents de ces sociétés. En conséquence, si et quand l’élan se redresse, ces actions pourraient sembler moche.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.