Stock GOOG : Conserver pour le cloud, pas pour le moteur de recherche

Qu’est-ce qui pousse les gens à acheter et à détenir des actions de Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) ? Souvent, ils possèdent des actions GOOG simplement parce qu’Alphabet est la société mère du moteur de recherche ultra-populaire Google.

Source : Benny Marty / Shutterstock.com

Pourtant, la popularité de Google n’est pas la seule raison de maintenir une participation dans Alphabet. En effet, les actionnaires sont également exposés à l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie du cloud computing.

Comme nous le verrons, les investisseurs axés sur la valeur sont également fortement incités à détenir des actions GOOG. Même si Alphabet est une entreprise technologique, ses actions sont moins chères que vous ne le pensez.

De plus, Alphabet est un investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) inattendu. Dans l’ensemble, vous constaterez qu’Alphabet est une entreprise à multiples facettes et une entreprise qui vaut votre capital d’investissement à long terme.

Un regard plus attentif sur les actions de GOOG

Aussi étrange que cela puisse paraître, le stock GOOG est à la fois cher et bon marché.

D’une part, l’action est chère car elle a dépassé la barre des 2 000 $ cette année et menace maintenant d’atteindre 3 000 $.

En revanche, le stock GOOG n’a pas beaucoup progressé depuis début septembre. C’est dans une période de consolidation, donc le stock pourrait « base » pour une autre longueur d’avance.

Voici le vrai kicker, cependant. Certaines personnes pourraient penser que toutes les actions technologiques sont surévaluées, mais ce n’est vraiment pas le cas.

Considérez ceci : le ratio cours/bénéfices sur 12 mois d’Alphabet est de 28,41. Ce qui implique que l’action GOOG se négocie en fait à une évaluation très raisonnable.

Ainsi, 3 000 $ devrait être un objectif de prix facile à atteindre et pourrait bien être un tremplin sur la voie de 4 000 $ et au-delà.

Google glisse à la deuxième place

Les temps changent vraiment dans le monde de la technologie.

Croyez-le ou non, Google n’est plus le site Web le plus populaire au monde. Il vient d’être détrôné par un site/plateforme que beaucoup de jeunes semblent apprécier.

De nouvelles données révèlent que TikTok a remplacé Google en tant que site Web le plus visité au monde.

Même l’ensemble du portefeuille de Google combiné – y compris la recherche, les cartes, la traduction, les photos, les vols, les livres, les actualités et plus – ne pouvait pas battre TikTok, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde.

Cela pourrait frustrer certains Américains, car TikTok appartient à une entreprise chinoise, OctetDanse. L’année dernière, je me souviens avoir entendu des rumeurs selon lesquelles TikTok constituerait une menace pour la cybersécurité aux États-Unis, bien que je n’aie pas pu le confirmer.

Dans tous les cas, il est possible que l’émergence de la pandémie de Covid-19 ait contribué à propulser TikTok à la première place, car les gens ont passé plus de temps à l’intérieur et sur les réseaux sociaux.

Le cloud le plus propre

Ne vous méprenez pas, Alphabet gagne toujours beaucoup d’argent grâce à Google.

En fait, au cours du troisième trimestre de 2021, la catégorie « recherche et autres » a généré 38 milliards de dollars de revenus, contre environ 26 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020.

Pourtant, ce n’est pas une mauvaise idée pour les investisseurs d’Alphabet de considérer les autres segments d’activité de l’entreprise. Le cloud est l’un des plus importants, et nous pouvons également l’inclure dans la catégorie ESG.

C’est parce qu’Alphabet exploite le cloud le plus propre du secteur (ou du moins, c’est ce que prétend l’entreprise).

De nombreuses entreprises technologiques parlent de devenir neutres en carbone, mais Google y est parvenu en 2007.

Non seulement cela, mais Google a été la première grande entreprise à faire correspondre 100 % de sa consommation d’électricité avec des énergies renouvelables. L’entreprise le fait en fait chaque année depuis 2017.

Aujourd’hui, Google/Alphabet s’efforce d’atteindre une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 d’ici 2030. Avec cet objectif en tête, la société continue de fournir une infrastructure cloud et des outils pour réduire l’impact environnemental des clients.

Le résultat sur GOOG Stock

Google est toujours un site Web populaire, mais il n’était pas destiné à être le numéro un pour toujours.

C’est très bien, car Alphabet ne se limite pas au moteur de recherche Google.

Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que les actions GOOG représentent un investissement ESG ou un jeu de valeur. Alphabet regorge de surprises, mais ne soyez pas surpris si le cours de l’action dépasse 3 000 $ puis 4 000 $ dans un avenir proche.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.