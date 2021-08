Stock GRNV: Pourquoi GreenVision, peu connu, explose avant la fusion Helbiz SPAC

Aujourd’hui, les investisseurs dans la société d’acquisition ad hoc (SPAC) GreenVision (NASDAQ :GRNV) enregistrent des gains impressionnants. En effet, malgré le déclin de l’intérêt pour les SPAC, le stock de GRNV a plus que doublé aujourd’hui en volume astronomique.

Cette décision intervient au milieu d’un intérêt important pour l’objectif de fusion de l’entreprise. Aujourd’hui, GreenVision a annoncé avoir finalisé sa fusion avec Helbiz, une entreprise de micromobilité. Selon le communiqué de presse, la société issue de la fusion opérera sous le nom Helbiz et négociera sous le symbole boursier « HLBZ » sur le Nasdaq. Ce ticker devrait être disponible sous peu, en attendant certains problèmes que nous aborderons dans un instant.

Cependant, jusqu’à ce qu’il soit mis en ligne, les investisseurs semblent vouloir saisir autant d’actions GRNV que possible aujourd’hui. C’est en partie parce que Helbiz sera la première entreprise de micromobilité cotée au Nasdaq. Mais les investisseurs particuliers désignent également ce titre comme un jeu potentiel de « compression à l’infini » en raison du volume inhabituel des actions et des bons de souscription de la société. De plus, un faible flottant combiné à un avis de radiation a créé un jeu à contre-courant intrigant pour les traders.

Peut-être que quelqu’un sait quelque chose que nous ne savons pas. Cependant, comme nous l’avons vu avec tant d’autres jeux de compression, les investisseurs jouant sur le momentum peuvent très bien réussir en peu de temps. Sur ce marché, il semble que les commerçants de détail saisissent toute opportunité de gagner de l’argent. En conséquence, l’action GRNV est aujourd’hui une tendance.

Plongeons-nous dans certains des détails de cette fusion pour ceux qui sont intrigués par l’action des prix d’aujourd’hui dans l’action GRNV.

L’action de GRNV monte en flèche lors de l’annonce de la fusion

La fusion annoncée aujourd’hui avec Helbiz a été approuvée par les investisseurs et devrait se terminer sous peu. Cependant, un élément intrigant de l’annonce d’aujourd’hui est qu’en raison de rachats de 16 millions de dollars, la société ne satisfera pas aux exigences de cotation initiale du Nasdaq d’un flottant public de 15 millions de dollars. Le plan de la société est de remédier aux lacunes au cours des sept prochains jours et de déposer une mise à jour S-1 couvrant le placement privé d’actions émises aux investisseurs PIPE (investissement privé en capital public). Une fois le S-1 déclaré effectif, 2,65 millions d’actions PIPE seront considérées comme faisant partie du « flotteur de négociation libre ». Par conséquent, la société devrait satisfaire à ses exigences d’inscription à ce moment-là.

À ce jour, la transaction devrait rapporter 24,5 millions de dollars en produits bruts en espèces. Le financement de PIPE a levé 21,5 millions de dollars en produit net du placement privé susmentionné de 2,65 millions d’actions.

Les investisseurs qui misent sur le succès des actions GRNV et Helbiz se concentrent sur la manière dont la société utilisera ces fonds pour développer son activité. La révolution des transports est en marche et les investisseurs cherchent de plus en plus à saisir une part de ce gâteau.

