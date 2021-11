Stock GTEC : 5 choses à savoir alors que les technologies du Groenland s’envolent

L’une des entreprises les plus performantes aujourd’hui est Technologies du Groenland (NASDAQ :GTEC), acteur méconnu du secteur des véhicules électriques (VE). L’action GTEC a plus que doublé par rapport à la clôture d’hier au plus haut d’aujourd’hui, sur un rallye incroyable entraîné par l’élan. À 13 h 30, ce titre se négociait environ 70 % plus haut.

Comme nous l’avons signalé plus tôt dans la journée, Greenland Technologies lance un deuxième véhicule électrique industriel. Ce véhicule sera utilisé dans des secteurs tels que l’exploitation minière, la construction et l’agriculture. En conséquence, les investisseurs optimistes quant à la portée plus large de l’adoption des véhicules électriques semblent apprécier cette option à petite capitalisation en ce moment. Actuellement, l’action GTEC a une capitalisation boursière d’environ 100 millions de dollars, après la hausse d’aujourd’hui.

Il y a certainement un énorme intérêt pour tout ce qui concerne l’espace EV. Et Greenland Technologies s’est trouvé une belle niche dans ce qui pourrait être une zone à forte croissance. Avec l’intérêt suscité par l’approbation du projet de loi sur les infrastructures et la poursuite de la vigueur économique globale, il s’agit d’une entreprise avec de nombreux catalyseurs en ce moment.

Examinons un peu plus ce que fait Greenland Technologies et pourquoi l’action GTEC est sur les radars de nombreux investisseurs aujourd’hui.

Que doivent savoir les investisseurs sur les actions GTEC ?

Greenland Technology est une entreprise spécialisée dans les véhicules industriels électriques et les systèmes d’alimentation pour les équipements de manutention. La chargeuse sur pneus avant récemment annoncée par la société a suscité beaucoup d’attention. Ce véhicule n’émettra aucune émission à sa source et offrira neuf heures d’autonomie (assez pour un seul quart de travail). La société note que son premier modèle est arrivé plus tôt ce mois-ci, le deuxième véhicule devant être lancé sous peu. Les analystes restent optimistes sur l’action GTEC, avec un objectif de prix suggérant une hausse pouvant atteindre 60% par rapport aux niveaux actuels.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

