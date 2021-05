Stock HITIF: Voici un meilleur stock de cannabis que la marée haute

En ce qui concerne le monde des actions de cannabis, les investisseurs ne manquent pas d’options. Et un «penny stock» de cannabis qui a récemment attiré l’attention des investisseurs est Marée haute (OTCMKTS:HITIF), un petit exploitant de magasin de vente au détail de cannabis canadien. Il n’y a pas si longtemps, l’action HITIF s’échangeait autour de 10 cents. Le cours de l’action HITIF atteint aujourd’hui 50 cents.

Source: shutterstock.com/Tunatura

Est-ce un schéma classique de pompe et de vidage de cannabis? Ou la prochaine grande nouveauté dans le monde du cannabis?

C’est plus probablement le dernier que le premier. En effet, si la direction de High Tide s’exécute, l’action HITIF pourrait être une opportunité d’investissement 10X potentielle car la société se transforme en quelque chose comme le Walmart (NYSE:WMT) de cannabis.

Voici un regard plus profond.

Stock HITIF: L’histoire à marée haute

Voici le bref aperçu des actions High Tide et HITIF.

High Tide est un détaillant omnicanal de cannabis en hyper croissance vieux de dix ans.

Du côté de la brique et du mortier, la société exploite environ 85 magasins dans plusieurs provinces. L’entreprise est la plus importante de l’Alberta, où High Tide exploite environ 55 magasins, ce qui, d’après nos chiffres, lui confère une part de marché d’environ 10 p.

Dans le commerce électronique, High Tide possède plusieurs sites Web – comme GrassCity.com et SmokeCartel.com – qui vendent chacun du cannabis et des accessoires pour fumeurs à des gens au Canada et aux États-Unis.

L’entreprise se développe très rapidement, en raison à la fois de l’augmentation des ventes par magasin et de l’expansion rapide des unités. En 2020, les revenus ont augmenté de 166%. Au dernier trimestre, ils ont augmenté de 179% encore plus rapidement.

Surtout, cette croissance ne se fait pas au détriment des marges. Les marges brutes tournent autour de 40% en très bonne santé, tandis que la société – même pendant cette phase d’hyper croissance – affiche un EBITDA ajusté positif.

Il convient également de noter que les principaux producteurs de cannabis canadiens Aphria et Aurora sont tous deux des investisseurs dans High Tide.

Le Walmart du cannabis?

Ok… maintenant que vous connaissez l’entreprise… voici la thèse de taureau.

Le marché canadien du cannabis est très fragmenté. La consolidation et la centralisation seront nécessaires pour répondre à la demande croissante au cours des prochaines années. Comme il y a déjà tellement de magasins de cannabis au Canada – plus de 600 magasins en Alberta et en Ontario – et que l’infrastructure est déjà là, la manière la plus logique de procéder ici à la consolidation est d’acquérir.

Une société émergera, avec une tonne de liquidités, acquerra tout le monde dans l’espace et renommera tout sous une chaîne de vente au détail commune.

High Tide a une chance d’être cette entreprise.

C’est parce que High Tide a la stratégie, l’argent, le soutien et les finances pour y parvenir.

Pour commencer, High Tide veut faire ceci: la société est hyper concentrée sur l’expansion de sa présence au détail par des acquisitions de magasins.

Deuxièmement, l’entreprise a les liquidités nécessaires pour exécuter cette stratégie. High Tide compte 33 millions de dollars en espèces au bilan, ce qui est beaucoup pour un détaillant de cannabis canadien.

Troisièmement, le soutien d’Aurora et d’Aphria donne à High Tide plus de ressources à exploiter potentiellement pour plus de puissance de feu d’acquisition sur la route.

Quatrièmement, High Tide est déjà rentable, les contraintes de liquidité ne sont donc pas un problème et, dans un proche avenir, la stratégie de fusion et d’acquisition pourrait être motivée par les flux de trésorerie de l’entreprise.

Pour ces raisons, nous croyons que High Tide a de bonnes chances de consolider et de centraliser le marché de détail canadien du cannabis sous sa marque.

S’ils le font, cette petite entreprise de 340 millions de dollars s’envolera.

Inutile de dire, alors, que l’action HITIF mérite d’être sur votre radar aujourd’hui.

Conclusion sur les actions HITIF

High Tide – et le stock HITIF – offrent un moyen convaincant et intéressant de jouer au boom du cannabis à venir.

Mais le stock HITIF est loin d’être le meilleur stock de cannabis à acheter aujourd’hui. En fait, ce n’est même pas l’un des 2 principaux stocks de cannabis à acheter aujourd’hui.

Au lieu de cela, les 2 principaux stocks de cannabis à acheter aujourd’hui appartiennent à la puissance croissante de l’industrie et à son plus important fournisseur d’infrastructures technologiques. C’est pourquoi j’ai inclus ces deux actions en tant que «Strong Buys» dans ma toute nouvelle plateforme de recherche de type capital-risque, L’investisseur en innovation – qui vise à découvrir avant tout le monde les entreprises les plus innovantes et les plus passionnantes du monde, afin que nos lecteurs achètent tôt les prochains gagnants potentiels 10X du marché boursier.

Cliquez ici pour avoir accès à votre prochaine opportunité d’investissement 10X dès aujourd’hui.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est l’objectif de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme de titres innovants de mobilité de nouvelle génération de Luke, devenez un abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.