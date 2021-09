Stock HLBZ: Ce qu’il faut savoir alors que les fusées Helbiz peu connues montent plus haut

in

L’une des actions les plus dynamiques aujourd’hui est Helbiz (NASDAQ :HLBZ). En effet, l’action des prix d’aujourd’hui en actions HLBZ a été incroyable à voir, avec des actions de cette société de micro-mobilité montant en flèche de plus de 140% au moment de la rédaction.

Il s’agit d’une autre société de-SPAC qui a récemment clôturé sa fusion le 13 août. Depuis lors, les actions sont passées du niveau de prix d’introduction en bourse de 10 $ à 6 $ par action. Cependant, l’action des prix d’aujourd’hui a poussé les actions de HLBZ à plus de 25 $ par action, ce qui représente un 4 ensachage par rapport aux creux observés il y a quelques semaines à peine.

La volatilité post-fusion SPAC a certainement été la norme ces derniers temps. Cependant, pour Helbiz et ses pairs de-SPAC, la majeure partie de cette volatilité a été à la baisse. Voyons ce qui fait grimper l’action HLBZ aujourd’hui.

L’action HLBZ en hausse suite à un accord sur les droits des médias

La plupart des gens connaissent Helbiz comme un leader mondial sur le marché de la micro-mobilité. Vous savez, les scooters et autres moyens de transport sans voiture pour se déplacer dans les grandes villes.

Cependant, Helbiz est également une entreprise qui cherche à faire des vagues dans le domaine du streaming et du divertissement. Via sa filiale Helbiz Media, la société a annoncé aujourd’hui un partenariat clé qui pourrait stimuler une énorme croissance à partir d’ici.

Ce partenariat est entre Helbiz Media et Groupe de réseaux FOX diffuser le championnat italien de série B aux États-Unis et dans les Caraïbes. Peut-être un accord plus petit par rapport au reste de l’espace de streaming, ce contrat de trois ans pourrait donner à Helbiz un bel élan sur un marché de niche pour le streaming sportif.

Pour l’instant, il semble que les investisseurs aiment la façon dont l’équipe de direction d’Helbiz positionne l’entreprise. Reste à savoir si cette valorisation pourra être maintenue. Cependant, l’impressionnant pic à la hausse des actions HLBZ d’aujourd’hui vaut certainement la peine d’être observé.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.