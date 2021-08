Stock HVBT : la refonte 2.0 d’Ethereum pourrait-elle menacer la blockchain Hive ?

Ethereum (CCC :ETH-USD) Le hard fork de Londres est un nouveau chapitre pour les crypto-monnaies. La refonte, commençant par la fourche et se transformant finalement en réseau Ethereum 2.0, est l’une des mises à niveau les plus importantes que nous ayons jamais vues sur un réseau blockchain. Et, c’est la deuxième plus grande crypto au monde pour démarrer. Mais cette mise à niveau pourrait potentiellement nuire à d’autres acteurs de l’industrie de la cryptographie, comme Blockchain de la ruche (NASDAQ :HVBT). La refonte d’Ethereum 2.0 pourrait-elle ruiner le stock HVBT?

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

C’est la question que se posent les investisseurs. SeekingAlpha a récemment publié une analyse approfondie de l’effet de la mise à niveau d’Ethereum sur l’industrie minière crypto. En particulier, il s’est concentré sur Hive Blockchain basée au Canada. Hive représente 5% de l’ensemble de l’industrie minière d’Ethereum, ce qui en fait l’un des plus grands bénéficiaires de son algorithme de preuve de travail.

Ethereum 2.0 élimine le besoin d’installations minières

L’un des objectifs du hard fork de Londres était de catalyser la transition du réseau de la preuve de travail à la preuve de participation. La preuve de travail utilise le minage de crypto, permettant aux particuliers et aux entreprises comme Hive d’exploiter des plates-formes minières. Ces plates-formes font souvent partie d’énormes fermes minières dans des entrepôts et autres, y compris l’exploitation de Hive. Cette preuve est très critiquée pour sa consommation d’énergie galopante, une des raisons de la transition.

La preuve de participation, quant à elle, est un mécanisme de consensus. Grâce à cela, le grand livre Ethereum confirme les transactions et les commande pour exécution. Cet algorithme de vérification nécessite des quantités négligeables d’énergie et est considéré comme une alternative plus « verte » à la preuve de travail. La nouvelle preuve éliminerait le besoin de ces opérations minières existantes, car le travail effectué par les plates-formes minières ne serait plus pris en compte dans les frais de transaction.

Comme le souligne SeekingAlpha, cette transition rendra obsolètes des opérations comme Hive, au détriment du stock HVBT. En tant que telles, ces sociétés minières doivent pivoter, soit vers une crypto-monnaie différente qui utilise toujours une preuve de travail, soit vers une opération complètement différente.

L’action HVBT reste à flot avec le plan à long terme de Hive

Hive reconnaît ce problème et le résout. Le plan à long terme de la société est en place et, selon la société, l’exploitation minière restera une option attrayante pour les deux prochaines années. La société affirme que la mise à jour complète d’Ethereum 2.0, y compris le commutateur d’algorithme de preuve, est loin d’être terminée. En fin de compte, Hive prédit qu’il lui reste deux ans “avant que l’exploitation minière d’Ethereum ne devienne financièrement peu attrayante”.

Après cette période, la société prévoit d’utiliser ses masses de cartes graphiques hautes performances pour d’autres utilitaires. Il qualifie son magasin d’unités de traitement graphique (GPU) de “technologie robuste et extensible”, qu’il prévoit de réutiliser pour d’autres produits informatiques hautes performances pendant au moins les cinq prochaines années. La société conservera également ses avoirs Ethereum de l’ensemble de son exploitation minière, qu’elle dit qu’elle pourrait investir dans le cadre du nouveau modèle de preuve de participation pour un revenu supplémentaire sur toute la ligne.

Gains HVBT de la proposition fiscale du gouvernement

Entre-temps, le gouvernement américain récompense les mineurs ayant déjà fait preuve de travail avec son amendement à la proposition d’infrastructure. Dans le cadre de la proposition de financement, les mineurs ayant une preuve de travail ne seront pas imposés par le gouvernement américain, tandis que les mineurs ayant une preuve de participation doivent payer des impôts ; en effet, le libellé de la proposition, qui oblige les courtiers en cryptographie à déclarer les transactions sur les déclarations de revenus, ne cible que les mineurs de preuve de participation.

La proposition est controversée. Après tout, Ethereum est en train de passer à la preuve de participation car beaucoup exigent un réseau moins énergivore. La proposition du gouvernement va à l’encontre de ces volontés, en récompensant la preuve la plus consommatrice tout en punissant l’option la plus verte.

Ainsi, bien que Hive ait peut-être à s’inquiéter d’un avenir lointain, il se porte très bien pour le moment. En fait, l’actualité de la proposition fait grimper l’action HVBT de plus de 4% sur la session du jour.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.