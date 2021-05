Stock IBIO: L’actualité du vaccin Covid-19 envoie iBio en plein essor aujourd’hui

Ibio (NYSEAMERICAIN:IBIO) le stock monte en flèche vendredi après avoir annoncé un programme de vaccination de nouvelle génération pour traiter le nouveau coronavirus.

Source: Shutterstock

Ce nouveau programme lui a permis de développer IBIO-202 pour la prévention du coronavirus. Le candidat utilise des antigènes dérivés de la protéine de pointe fusionnée avec sa propre molécule de rappel LicKM.

Les nouvelles positives de ce programme aujourd’hui sont l’achèvement des études toxicologiques permettant l’IND. Ces études ont montré qu’il n’y avait aucun effet indésirable à des doses faibles ou élevées du candidat vaccin.

Pour accompagner cela, iBio travaille également sur le candidat vaccin IBIO-202. Ceci est également conçu pour traiter le coronavirus. Cependant, il cible la protéine de nucléocapside au lieu de la protéine de pointe. L’avantage de ceci est que cela pourrait permettre une meilleure protection contre les souches mutantes du virus.

Martin Brenner, DVM. Ph.D., CSO d’iBio, a déclaré cela à propos des nouvelles sur le vaccin contre le coronavirus qui stimulent les actions de la société aujourd’hui.

«L’immunisation avec des séquences plus conservées, telles que la protéine N, devrait générer des cellules T qui pourraient éliminer les virus variantes de la protéine de pointe en plus du virus d’origine. La stratégie de la protéine N d’IBIO-202 est complémentaire des vaccins existants de première génération dirigés contre la protéine S et peut convenir comme vaccin contre le coronavirus plus universel. »

L’action IBIO connaît aujourd’hui de fortes transactions sur l’actualité du vaccin contre le coronavirus. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 83 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. C’est une augmentation impressionnante par rapport à son volume de négociation moyen quotidien de 8,6 millions d’actions.

L’action IBIO était en hausse de 18,8% vendredi matin et de 33,1% depuis le début de l’année.

