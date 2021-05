Stock IBM: L’accélération numérique de 2021 rétablira-t-elle la pertinence d’IBM?

Jusqu’à présent en 2021, IBM (NYSE:IBM) le stock a surperformé le stock de tsars des nuages Microsoft (NASDAQ:MSFT), Pomme (NASDAQ:AAPL) et Amazon (NASDAQ:AMZN).

Big Blue est encore un petit oiseau parmi les nuages. Il a ouvert au commerce le 14 mai à 145,11 $. C’est une capitalisation boursière de 128,9 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires 2020 de 73,8 milliards de dollars. Une hausse de 14,5% en 2021 a ramené le rendement du dividende à 4,55%.

C’est toujours généreux. Une partie de l’action d’IBM peut être une fuite vers la sécurité de ce dividende. Ou cela pourrait signifier une préférence pour la valeur. Aujourd’hui, de nombreuses actions technologiques valent 10 à 20 fois les ventes. IBM vaut moins de deux.

Mais ce serait mieux si les investisseurs pouvaient être convaincus que l’entreprise se dirige vers la croissance. Jusqu’à présent, peu l’achètent.

Spinning Off l’ancien IBM

Le nouvel IBM sera plus petit une fois qu’il aura abandonné son unité de services non en croissance, désormais nommée Kyndryl.

IBM a poussé l’idée que les services Kyndryl peuvent rester vitaux. Ceci malgré le remplacement de l’infrastructure gérée par le cloud, là où IBM recherche sa croissance.

Kyndryl aura des bureaux coûteux dans un nouveau gratte-ciel plus haut que le Chrysler Building, à moins d’un mile de l’adresse 590 Madison Ave. IBM avait quand je suis né. IBM estime le chiffre d’affaires 2021 de Kyndryl à 19 milliards de dollars.

Certains des gains récents en actions IBM sont un pari que les actions Kyndryl commencent à chaud. Certains viennent de la conviction qu’IBM est sur le point de croître à nouveau. Ces deux croyances sont fortement poussées par le bureau de presse d’IBM. IBM a gagné 1,77 $ par action au cours du premier trimestre de 2021, bien au-dessus des estimations de 1,63 $. Les revenus ont augmenté pour la première fois depuis des années, bien que légèrement.

Démarrage du nouvel IBM

Ce qui reste après le spin-off devrait être d’environ 59 milliards de dollars de revenus et 260000 employés, axés sur le cloud hybride et l’intelligence artificielle. Ce sera une entreprise de logiciels, construite autour de Red Hat et de ce qui reste de l’activité Watson d’IBM. L’ancien PDG de Red Hat, Jim Whitehurst, est désormais président d’IBM. Le nouvel IBM aura environ 40% des revenus de Microsoft et un dixième de sa capitalisation boursière.

Le PDG Arvind Krishna a commencé à construire la nouvelle société par des acquisitions. IBM a racheté un groupe de conseil cloud et un Salesforce (NYSE:CRM) consultant. Il achète également MyInvenio, une entreprise italienne qui cherche à automatiser entièrement le travail de bureau de routine.

IBM ne fabrique plus de puces, mais en a conçu une avec des lignes de circuit distantes de 2 nm. Les ordinateurs quantiques ne sont pas encore une chose, mais IBM a un logiciel d’informatique quantique pour le cloud. (Il prévoit de lancer une nouvelle puce quantique en 2023.)

Le nouvel IBM vise à informatiser les processus commerciaux et à générer des revenus d’abonnement auprès des entreprises et des consommateurs.

Krishna a récemment passé du temps à la télévision pour parler de l’attaque du pipeline colonial et de la pénurie mondiale de puces. Il a parlé de la technologie de pointe et de «l’accélération numérique» de la pandémie, qui a compressé 10 ans de changement en deux.

The Bottom Line pour IBM Stock

Le respect compte pour IBM, qui en a beaucoup perdu ce siècle. L’ancien IBM était trop promis et sous-livré. Cela a cessé d’être important, financièrement ou techniquement.

Il y a un long chemin à parcourir. Seuls sept analystes de Tipranks suivent désormais le titre. Trois disent acheter, trois disent tenir et un dit vendre, mais l’objectif de prix moyen se situe à quelques dollars de son prix actuel.

Ma propre opinion est qu’IBM reste une spéculation. Vous n’achetez pas d’actions à dividendes à moins que vous ne gardiez Kyndryl après la scission. Mais si l’IBM de Krishna peut croître et que la nouvelle société est évaluée à même 3 fois les revenus, vous avez un gagnant.

