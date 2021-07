Stock IBM : Toujours vivant dans le passé, IBM reste derrière la boule de la technologie

in

Pour faire une comparaison avec le football, IBM (NYSE :IBM) sont les Dallas Cowboys de la technologie. Comment je veux dire ? Eh bien, IBM et les Cowboys sont surfaits. Ils n’ont pas remporté de titre depuis un quart de siècle et ils ne le feront pas cette année. Leur système est périmé, mais d’une manière ou d’une autre, ils ont toujours des fans. Tout autour, l’action IBM représente une déception.

Fondamentalement, les Cowboys et IBM vivent dans le passé. Les Cowboys vénèrent l’icône du football Tom Landry tout en étant dirigés par Jerry Jones. De même, IBM vénère toujours ses dirigeants du 20e siècle tout en ressentant les effets de l’ancien PDG et actuel président exécutif Virginia Rometty.

Cela est devenu clair lorsque Jim Whitehurst, qui a apporté un nouveau cachet à IBM avec Red Hat en 2019, a annoncé son départ. Rometty et la bureaucratie d’IBM l’ont déjoué, installant Arvind Krishna au poste de PDG. Maintenant, l’entreprise est toujours derrière le ballon.

Stock IBM : Les mauvais jeux de Rometty

Rometty – qui est devenu PDG en 2012 après une carrière dans le marketing – a compilé l’un des pires records de direction de la dernière décennie à mon avis.

Pour commencer, comme Randall Stephenson de AT&T (NYSE :T), elle a donné la priorité au dividende et a raté le nuage – une opportunité de mille milliards de dollars. De plus, comme Jeff Immelt de General Electric (NYSE :GE), elle a couvert les mauvaises performances par des paroles joyeuses et des rachats. Puis finalement, comme Brian Krzanich de Intelligence (NASDAQ :INTC), Rometty a fait fuir le talent jusqu’à ce que le placard soit vide.

Quand j’étais jeune, IBM dominait la technologie tout comme les Cowboys dominaient le football. Ils ont littéralement fait Microsoft (NASDAQ :MSFT) et l’a utilisé pour écraser Pomme (NASDAQ :AAPL) dans les PC. Leur style était de faire venir des costumes qui assuraient aux clients qu’ils pouvaient gérer l’ensemble de leur informatique. Leur Jimmy Johnson (une autre icône du football) était Lou Gerstner, qui a fait d’IBM une société de conseil. Gerstner a même écrit un livre à ce sujet intitulé Who Says Elephants Can’t Dance.

Whitehurst a également un livre, The Open Organization, qui décrit comment les entreprises qui réussissent aujourd’hui doivent être gérées de bas en haut autant que de haut en bas. Les entreprises technologiques doivent également être partenaires de leurs clients, note Whitehurst, et non de leurs suzerains. Le livre était un défi direct à la façon dont IBM fait des affaires.

Lorsque la société a acheté Red Hat, j’étais prêt à acheter des actions IBM, pensant que cela marquerait une transformation. Cependant, Rometty et d’autres ont montré que cela ne se produisait pas.

Pourquoi IBM a l’air bien

Bien sûr, le stock d’IBM a toujours l’air bien parce que tout dans la technologie a l’air bien. Aujourd’hui, les actions sont en hausse de 12% depuis le début de l’année (YTD) et ont versé 3,27 $ par action en dividendes. Les bénéfices du deuxième trimestre semblaient également bons. Désormais, les investisseurs espèrent qu’en cédant son activité de services sous le nom de Kyndryl, IBM pourra à nouveau être formidable.

Mais cela n’arrivera pas. Kyndryl a signé un bail coûteux au sommet de One Vanderbilt. C’est un bureau de vente, destiné à impressionner les clients par sa puissance. C’est la méthode IBM. Mais Kyndryl n’est qu’un sous-traitant comme Compétent (NASDAQ :CTSH), qui n’est également allée nulle part cette année.

Et le reste d’IBM ? Ce sera un vairon parmi les géants. Dell (NYSE :DELL), qui est similaire à l’entreprise et détient la plupart des VMWare (NYSE :VMW), est en hausse de 31 % depuis le début de l’année. De même, Oracle (NYSE :ORCL) – la société de faux clouds que la Silicon Valley aime détester – est en hausse de 39% depuis le début de l’année.

Bien sûr, le « cloud hybride » est une excellente idée, mais IBM ne peut pas l’exécuter. Après tout, Dak Prescott est aussi un bon quart-arrière, mais cela ne veut pas dire qu’il peut porter l’équipe.

Le résultat sur IBM Stock

Si un mot peut être utilisé pour décrire IBM aujourd’hui, c’est Watson.

Watson a été nommé en l’honneur des PDG légendaires de l’entreprise, Tom Watson Sr. – qui a créé IBM – et Tom Watson Jr., qui a fait d’IBM une entreprise informatique. Il était censé devenir un moteur d’intelligence artificielle (IA) dominant.

En fin de compte, cependant, Watson n’était qu’Apache Hadoop avec un front-end sophistiqué. Hadoop était une idée intéressante, mais un échec commercial.

En fin de compte, IBM doit être recyclé, tout comme ses anciennes usines de fabrication du nord de l’État de New York doivent être recyclées. Je suppose que ce sera le cas après que la société se sera un peu battue en tant que dernière incarnation. Son cloud deviendra une société de placement immobilier (FPI) comme Équinix (NASDAQ :EQIX) et Red Hat sera créé tout seul. Les engagements de retraite seront amenés à disparaître.

Mais IBM ne sera pas retiré pour près des 126 milliards de dollars qu’il vaut aujourd’hui. C’est parce que, à mon avis, Virginia Rometty est devenue le Jerry Jones de la technologie. Elle gagnera huit matchs et en perdra huit, puis appellera ça un succès. Considérez cela avant d’investir dans des actions IBM.

