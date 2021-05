Stock IDEX: 2 grandes raisons pour lesquelles Ideanomics grimpe aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs Ideanomique (NASDAQ:IDEX) et constatent des gains assez impressionnants. Actuellement, l’action IDEX est en hausse de près de 10% sur une journée autrement en baisse sur les marchés.

Source: Shutterstock

Semblable à d’autres actions à forte croissance, Ideanomics est l’une de ces pièces qui a perdu son élan ces derniers temps. Le cours de l’action de la société a atteint un sommet de 52 semaines de plus de 5,50 $ par action en février. Depuis lors, les actions ont connu une baisse constante et mesurée. Aujourd’hui, les investisseurs peuvent acheter des actions IDEX pour environ 2,70 $ au moment de la rédaction de cet article.

Il semble que l’exubérance autour des actions EV comme Ideanomics ait considérablement diminué. Cependant, les investisseurs peuvent vouloir considérer ces actions à ces niveaux déprimés aujourd’hui. L’objectif principal d’Ideanomics est «de façonner l’avenir des opérations de flotte commerciale en assemblant un écosystème synergique de filiales et d’investissements dans les trois piliers clés du VE: véhicules, recharge et énergie».

Cela me semble plutôt bien.

Voyons quels sont les facteurs spécifiques qui font de ce bilan une belle balade aujourd’hui.

Pourquoi IDEX Stock prend son envol aujourd’hui

Aujourd’hui, c’est le jour des gains pour Ideanomics. En effet, il semble que le marché évalue un battement de bénéfices meilleur que prévu dans ce titre. Maintenant, les bénéfices ont été instables ce trimestre. Un certain nombre d’actions de croissance de haut niveau qui ont fait état de chiffres explosifs ont chuté sur les bénéfices. Ainsi, la décision d’aujourd’hui semble refléter ce que le marché considère comme une valeur sérieuse avec les actions IDEX à ces niveaux. Les analystes réclament une perte de 18 cents par action sur un chiffre d’affaires de 11,1 millions.

Ideanomics rapporte après la cloche. En conséquence, ce sera une action que les investisseurs voudront garder à l’œil cette semaine.

Les investisseurs peuvent également remarquer que ce titre fonctionne assez bien depuis jeudi dernier. Ideanomics a annoncé le 13 mai avoir acquis US Hybrid, une société d’énergie propre axée sur «des solutions innovantes comprenant des composants, des groupes motopropulseurs et des piles à combustible pour les exploitants de flottes commerciales moyennes et lourdes». En conséquence, il semble que le marché ait pris goût à la stratégie de fusions-acquisitions en cours avec Ideanomics.

Bien que les résultats de US Hybrid ne se reflètent probablement pas dans cette ronde de bénéfices, cet accord est un pas dans la bonne direction. Au moins, le marché le considère comme tel.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.