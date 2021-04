Stock IDEX: Ideanomics ne vaut pas la somme de ses parties

Ideanomique (NASDAQ:IDEX) a annoncé le 31 mars dans sa présentation des résultats et lors de sa conférence téléphonique qu’elle disposait désormais de 330 millions de dollars en banque. C’est important puisqu’à la fin de 2020, il ne disposait que de 165,7 millions de dollars. Il a donc pratiquement doublé sa trésorerie grâce à des augmentations de capital en trois mois. En conséquence, les liquidités représentent environ 26% du stock IDEX. La société est maintenant prête à se lancer dans une frénésie d’acquisitions.

En fait, le directeur financier John McCarthy l’a dit lors de la conférence téléphonique. Il a déclaré que ses liquidités constituaient «un vaste bassin de capitaux pour investir dans notre activité de VE». Une partie de la trésorerie sera utilisée pour «soutenir… la croissance organique» et le reste sera utilisé pour «la croissance active des fusions et acquisitions».

Mélange d’investissements Hodge Podge

En d’autres termes, attendez-vous à ce que le stock IDEX devienne un assemblage de méli-mélo encore plus compliqué. Il comprend la propriété à 100% des entreprises de VE (véhicules électriques), ainsi que des entreprises de financement non-EV et des participations partielles dans les entreprises.

Par exemple, il semble que la plupart des flux de trésorerie réels proviendront de son entreprise de technologie de titres immobiliers Timios récemment acquise. La société fait apparemment 60 millions de dollars de revenus, mais la direction n’a pas encore dit à quel point elle est réellement rentable. Néanmoins, on a l’impression de compter sur cet investissement de 40 millions de dollars pour fournir un réel cash flow au groupe.

Mais qu’est-ce que cette entreprise a à voir avec les véhicules électriques? Pas grand-chose, voire rien. La société affirme faire partie d’une division d’entreprises de technologie financière et de capital financier de rupture. Mais cela n’a aucun sens pour quiconque pense que ce stock est un jeu d’investissement dans les véhicules électriques.

Cela va rendre l’action IDEX difficile à évaluer. En supposant que la plupart des entreprises de VE sont relativement précoces et n’ont pas de bons revenus et flux de trésorerie, leur valeur réside dans l’avenir. C’est probablement pourquoi Ideanomics a acheté Timios, le titre de propriété et la société d’entiercement. Son flux de trésorerie constant aidera à atténuer la consommation de trésorerie des autres entreprises.

Il n’y a rien de mal à cela, sauf que cela fait du stock un chien, pour ainsi dire, des investissements EV et non EV. Et n’oubliez pas que l’action IDEX n’est pas censée être un fonds commun de placement ou un fonds de capital-investissement. C’est maintenant une société holding publique – un conglomérat, si vous voulez – mais pas une société spécialisée dans les VE.

Que faire avec IDEX Stock

Attendez-vous à ce que la situation devienne encore plus compliquée alors qu’Ideanomics émet à la fois des actions et paie en espèces des participations totales et partielles dans plus de sociétés EV et non EV. Au mieux, la valeur des avoirs apparaîtra claire dans un délai de deux ans, voire de trois ans. Cela est probable lorsque les différentes participations de la société commencent à générer des revenus et / ou des flux de trésorerie importants.

Par conséquent, soyez prêt à conserver le stock IDEX à long terme. Pour les raisons que j’ai citées ci-dessus, la plupart des analystes de Seeking Alpha qui ont écrit sur l’action IDEX au cours des six derniers mois sont neutres ou baissiers.

Par exemple, un analyste a tenté de faire une analyse de la somme des pièces (SOTP) du stock IDEX. Sa conclusion était:

«Ideanomics pourrait voir le panier d’investissements et d’acquisitions évalué à environ 600 millions de dollars, soit environ la moitié de l’évaluation globale actuelle, Timios et WAVE étant les deux plus grands contributeurs de valeur à l’entreprise.»

Il a également prévu que la société pourrait produire une valeur supplémentaire de 600 millions de dollars à partir de ses actifs actuels. Mais cela ramènerait simplement le SOTP à sa valeur marchande actuelle de 1,2 milliard de dollars. Ce n’est pas une approbation retentissante.

En bref, je soupçonne que la plupart des investisseurs de valeur voudront attendre jusqu’à ce qu’il y ait un élément de négociation clair. Ils attendront que l’action IDEX baisse ou que la valeur de marché par rapport à ses actifs sous-jacents semble offrir une marge de sécurité. Pour le moment, je ne vois pas cette situation.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

