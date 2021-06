Stock IKNX: L’énorme actualité minière de Bitcoin envoie des Ikonics en flèche

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Iconiques (NASDAQ :IKNX) et les actions IKNX enregistrent des gains absolument impressionnants. En effet, les actions d’IKNX sont en hausse de plus de 90% au moment de la rédaction sur un volume très important.

Maintenant, pour diverses actions liées à la crypto-monnaie, une telle volatilité peut être attendue de temps à autre. Cependant, comme les investisseurs peuvent le deviner, il existe aujourd’hui un grand catalyseur qui fait grimper les actions de cette société de technologie d’imagerie.

Jetons un coup d’œil au grand catalyseur qui propulse l’action IKNX vers un niveau record aujourd’hui.

L’action IKNX s’envole suite à un accord avec la société minière Bitcoin

Axé sur l’ESG Bitcoin (CCC :BTC-USD) société minière TeraWulf a annoncé aujourd’hui sa fusion avec Ikonics. Cet accord est celui que le marché applaudit, Ikonics doublant ainsi presque.

En effet, la fusion semble être haussière pour les investisseurs en actions IKNX en termes de structure. Les investisseurs dans IKNX recevront 5 $ en espèces pour chaque action, plus un droit de valeur conditionnelle conformément à l’accord. La société issue de la fusion devrait être cotée sur le Nasdaq sous le symbole WULF après la transaction.

Étant donné que l’action IKNX se négociait à seulement 11,30 $ par action hier, la composante en espèces de 5 $ d’aujourd’hui – plus l’avantage fourni par la fusion – a entraîné une pression d’achat massive pour cette action aujourd’hui. Les investisseurs semblent apprécier le potentiel de synergie de l’opération, ainsi que le modèle commercial de TeraWulf. En tant que mineur de Bitcoin axé sur l’ESG, TeraWulf génère ses revenus Bitcoin en utilisant 90 % d’énergie zéro carbone. Avec plus de 60 000 mineurs en commande, la croissance potentielle que ce stock peut offrir à l’avenir est énorme. Autrement dit, si les prix du Bitcoin devaient à nouveau augmenter.

À l’heure actuelle, l’action IKNX correspond au créneau d’investisseurs à haut risque et à haute récompense comme en ce moment. En conséquence, je m’attendrais à voir plus de volatilité à l’horizon pour ce titre.

