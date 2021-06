Stock INO : 2 grandes raisons pour lesquelles Inovio Pharmaceuticals tire à la hausse aujourd’hui

in

Alors que l’élan de compression à court terme s’accélère, les investisseurs de détail sélectionnent des noms plus intrigants à rechercher. L’augmentation actuelle de 15 % de Produits pharmaceutiques Inovio (NASDAQ :INO) et le stock de l’INO met clairement en évidence ce point.

Maintenant, les pièces biopharmaceutiques ont traditionnellement été un segment à haute volatilité du marché ciblé par les commerçants. Ces actions ont tendance à fournir des fluctuations importantes dont les traders peuvent tirer parti. Pour Inovio, un ratio de volume court plutôt élevé de 25% ajoute encore un autre catalyseur pour les spéculateurs d’aujourd’hui.

Le partenariat de longue date de l’entreprise avec Régénérer (NASDAQ :REGN) sur un traitement du glioblastome en immuno-oncologie a suscité des spéculations sur le fait que Regeneron pourrait éventuellement racheter Inovio. Il reste à voir combien de vérité ces rumeurs ont. Cependant, chaque fois qu’une entreprise avec une capitalisation boursière de 55 milliards de dollars s’associe à une entreprise comme Inovio avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, une telle spéculation est logique.

Ainsi, les moulins à rumeurs sur les réseaux sociaux se sont à nouveau allumés. Les investisseurs particuliers se concentrent de plus en plus sur les actions de l’INO en tant que candidat potentiel à la compression, avec certains attributs de « coup de lune » compte tenu de divers facteurs. Plongeons-nous dans deux des éléments clés sur lesquels les commerçants de détail se concentrent aujourd’hui.

2 raisons pour lesquelles les stocks de l’INO décollent aujourd’hui

En plus du portefeuille principal de médicaments/thérapeutiques de la société, Inovio travaille également sur un vaccin contre le Covid-19. Le vaccin INO-4800 de la société est devenu un point focal des investisseurs ces derniers temps. À mesure que les efforts mondiaux de vaccination s’intensifient, il pourrait y avoir plus de place pour d’autres acteurs du vaccin. Autrement dit, si Inovio peut faire approuver son vaccin dans les plus brefs délais.

Hier, la société a annoncé un partenariat élargi de vaccins avec Advaccine pour son vaccin INO-4800. Ce partenariat appelle les deux parties à mener un essai de phase 3 pour ce vaccin. En effet, cette annonce est une grande nouvelle pour l’entreprise et suscite aujourd’hui davantage d’achats spéculatifs.

De plus, le niveau élevé d’intérêts à découvert susmentionné d’Inovio incite à de nouvelles spéculations sur le fait que cette société pourrait être une cible de short squeeze. Divers articles sur Reddit mettent en évidence cette thèse. En effet, étant donné l’élan autour de ces jeux aujourd’hui, une plus grande volatilité peut être attendue à l’horizon pour le titre INO.

