Stock INTC : achetez Intel avant qu’il n’apporte la production de puces aux États-Unis

Adossée au mur par la montée de Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM), Intelligence (NASDAQ :INTC) met tous ses jetons financiers (et plus) en jeu, ce qui a de grandes implications pour le stock d’INTC.

Le PDG Pat Gelsinger a promis d’amener la moitié de l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis et en Europe si les gouvernements coopèrent. La montée en puissance de la Chine en tant que puissance technologique est utilisée pour apporter de l’argent au gouvernement.

Intel prévoit de dépenser 100 milliards de dollars chacun en Europe et aux États-Unis sur 10 ans, mais Gelsinger a besoin de subventions gouvernementales pour soutenir sa pièce. Intel avait moins de 25 milliards de dollars de liquidités à la fin juin et près de 32 milliards de dollars de dette à long terme contre une capitalisation boursière de 220 milliards de dollars.

Jetons sur la table

Les marchés restent sceptiques. Taiwan Semi vaut maintenant près de trois fois Intel à 641 milliards de dollars. Il a maîtrisé les techniques ultraviolettes pour amener les lignes de circuit à seulement deux nanomètres les unes des autres, tandis qu’Intel promet juste d’apprendre comment.

La fabrication de puces s’est tournée vers la Chine et Taïwan au cours des dernières décennies en raison de la baisse des coûts de main-d’œuvre et de la réduction des contraintes environnementales. Intel faisait partie de la tendance, avec des usines de fabrication en Irlande, en Israël et à Dalian, en Chine. Intel possède également des usines d’assemblage à Chengdu, en Chine, ainsi qu’au Vietnam et en Malaisie.

Maintenant, Gelsinger veut inverser tout cela en une décennie. Il appelle son plan Integrated Device Manufacturing (IDM) 2.0. Il a été lancé avec 20 milliards de dollars pour deux nouvelles usines de fabrication en Arizona. Intel a depuis annoncé une feuille de route de fabrication ambitieuse, avec des lignes de circuits distantes de 2 nm ou 20 angströms d’ici 2025.

Gelsinger promet également de refaire la culture d’entreprise insulaire d’Intel. Intel est en train de devenir une “fonderie”, a déclaré Gelsinger, fabriquant des puces pour ses rivaux ainsi que pour lui-même. Il aurait fait un argumentaire de 30 milliards de dollars pour Global Foundries, issu de Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) il y a 12 ans et maintenant contrôlé par l’argent des Émirats arabes unis. Après avoir manifesté un intérêt initial, Global prépare maintenant sa propre introduction en bourse, se valorisant à 25 milliards de dollars.

Un cadeau rocailleux pour INTC Stock

Le cadeau d’Intel ne ressemble en rien à la promesse de Gelsinger.

Les puces actuelles d’Intel continuent de perdre des parts au profit d’AMD dans le centre de données. Ils consomment trop d’énergie, dit Cloudflare (NYSE :RAPPORTER), qui a rejeté les puces Intel pour ses serveurs homebrew. Les tsars des nuages ​​aiment Pomme (NASDAQ :AAPL) commencent également à produire leurs propres puces, en utilisant des conceptions d’Arm Holdings, qui Nvidia (NASDAQ :NVDA) essaie d’acheter de Softbank (OTCMKTS :SFTBY).

À l’heure actuelle, Intel est une entreprise sans croissance dans un secteur en croissance rapide. Le bénéfice net du deuxième trimestre de 5,1 milliards de dollars, 1,24 $ par action, a peu changé par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires de 19,6 milliards de dollars est également resté stable. En revanche, les ventes de Taiwan Semi ont augmenté de près de 20 % et le bénéfice net de 11 %, dans son rapport du deuxième trimestre. La société taïwanaise fait correspondre les mouvements d’Intel en Arizona avec un investissement de 12 milliards de dollars, mais fabrique toujours la plupart de ses puces à Taïwan.

La menace croissante de la Chine de s’emparer de Taïwan comme elle l’a fait à Hong Kong cette année donne à Gelsinger sa chance. Intel travaille non seulement avec les gouvernements sur des accords de subvention, mais avec Taiwan Semi lui-même, qui produira des puces de 3 nm pour Intel à partir de 2022. Les usines chinoises, en revanche, fabriquent toujours des puces avec des lignes de circuit distantes de 14 nm.

Le résultat sur le stock INTC

Si les plans de Gelsinger se réalisent, le stock d’Intel est très bon marché. Malgré le versement d’un dividende de 2,6%, Intel vaut désormais moins de la moitié de Nvidia sans fabrication et près de deux fois AMD. Les analystes n’ont pas non plus adhéré, 7 sur 26 de Tipranks disant aux clients de vendre des actions INTC et seulement 9 disant de les acheter.

Pour la première fois depuis les années 1970, l’action Intel est donc une spéculation. Mais je frémis à l’idée de ce qui pourrait arriver à la compétitivité mondiale de l’Amérique si les plans de Gelsinger échouent. Je suis acheteur.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur NVDA, TSM, AAPL et INTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.