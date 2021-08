Stock INTC : il est temps de doubler les actions Intel

in

J’étais récemment sous l’eau sur mon dernier investissement dans Intelligence (NASDAQ :INTC). Mais plutôt que de vendre mes actions d’INTC, j’ai doublé.

Alors que j’aime mes actions dans Nvidia (NASDAQ :NVDA) et Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM), je refuse de croire à la sagesse conventionnelle selon laquelle Intel est un perroquet mort.

Il s’agit d’une société de puces qui se vend à moins de 12 fois les bénéfices. Il verse un dividende de 2,6 %. Il vient de déclarer un bénéfice trimestriel de 5,1 milliards de dollars, soit 1,24 $ par action, sur un chiffre d’affaires de 19,6 milliards de dollars. C’est plus de 20 cents de chaque dollar qui atteint le revenu net.

Les performances d’Intel ne semblent mauvaises que par rapport à d’autres sociétés de semi-conducteurs. Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) a livré le double des plus-values ​​d’Intel en 2021. Même Texas Instruments (NASDAQ :TXN) a fait mieux.

Mais je n’achète pas pour hier. J’achète pour demain.

Le pari du président sur Intel

Si l’administration du président Joe Biden parie gros sur une entreprise américaine, c’est bien Intel.

L’administration a promis 50 milliards de dollars pour les semi-conducteurs dans le cadre de son plan Build Back Better. Cet argent est destiné non seulement à mettre fin à la pénurie actuelle de puces, mais à garantir que les futurs semi-conducteurs sont fabriqués en Amérique.

En tant que fabricant de puces basé aux États-Unis, Intel sera probablement l’un des principaux bénéficiaires de ces fonds. Il investit 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de fabrication en Arizona et recherche un site américain sur lequel il dépensera 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Le PDG Pat Gelsinger insiste sur le fait qu’il peut égaler les innovations ultraviolettes de Taiwan Semiconductor, qui produira bientôt des puces avec des lignes de circuit distantes de seulement trois nanomètres. En attendant, il prendra toute leur production supplémentaire.

Il parle également d’une nouvelle ère « angström » à partir de 2024. Un angström est un dixième de nanomètre. La nouvelle technologie qui viendra avec cette ère est surnommée le RibbonFET et est la première nouvelle technologie de transistor d’Intel depuis 2011.

Contre toute attente, INTC Stock peut encore être un gagnant

Gelsinger a admis les avantages de coût de la Chine. Cela coûtera deux fois plus cher de construire des puces aux États-Unis que de les construire là-bas. C’est pourquoi les entreprises qui ne font que concevoir des puces, comme Nvidia et AMD, valent plus que celles qui les fabriquent.

La deuxième loi de Moore soutient que si les puces deviennent moins chères avec le temps, le processus de fabrication devient plus cher. Gelsinger construit de toute façon aux États-Unis, espérant que le soutien du gouvernement permettra à l’entreprise d’être compétitive.

Intel continue de perdre des parts de marché dans le datacenter au profit d’AMD, mais il ne perd pas son avance. Il dépassera toujours les 30% de part d’ici la fin de 2021, soit le double de la part qu’AMD peut espérer dans le même laps de temps.

Malgré les efforts de Amazon (NASDAQ :AMZN) et autres Cloud Czars pour construire leurs propres puces, les semi-conducteurs restent des produits de niche. Les revenus des centres de données pour le trimestre le plus récent étaient juste derrière ceux de 2020, lorsque la pandémie a vu une augmentation des dépenses dans le cloud.

Ce que les taureaux et les ours voient dans l’action INTC

Les analystes ne sont pas impressionnés. Ils disent que les revenus d’Intel au deuxième trimestre n’étaient pas meilleurs qu’il y a un an. L’action INTC a chuté après la publication des résultats. Sept des 27 analystes qui suivent Intel chez TipRanks disent maintenant que vous devriez le vendre. Le contributeur d’InvestorPlace, Tyler Craig, est d’accord.

Les ours voient les gains continus d’AMD en termes de revenus et de parts de marché et pensent que la fabrication de puces reste une proposition perdante. Intel offre des “promesses fleuries”, mais après avoir vu les actions d’AMD dépasser Intel pendant une décennie, ils s’en tiennent à ce qui fonctionne.

Jusqu’à récemment, j’étais un ours notable d’Intel. J’étais particulièrement dur avec l’ancien PDG Brian Krzanich, qui a finalement été licencié après avoir découvert qu’il était en relation avec un employé. Parmi plusieurs actions qu’il a entreprises, allant de douteuses à carrément criminelles, il a dépouillé Intel de ses cadres supérieurs, ce qui a entravé sa croissance.

Je pensais que le successeur de Krzanich, Robert Swan, était dépassé. Mais au crédit de Swan, il a recruté Gelsinger, qui est un chat différent. Il reconstitue le groupe. Quand il frappe sur tous les cylindres, Intel est la machine de fabrication la plus puissante que l’Amérique ait jamais vue.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur INTC, NVDA, TSM et AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.