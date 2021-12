Stock IPOF: les dernières rumeurs envoyant le tourbillon de SPAC de Chamath Palihapitiya

La spéculation extrême fait parler de nombreux investisseurs Capital social Hedosophia VI (NYSE :IPOF) sur les réseaux sociaux aujourd’hui. UNE Discorde Un groupe qui prétend suivre les avions de riches individus, tels que Chamath Palihapitiya, Jeff Bezos et Elon Musk, a déclaré que l’avion de Palihapitiya avait atterri à Greenville, en Caroline du Nord. Cet événement a inspiré de nombreux actionnaires d’IPOF à s’interroger sur les licornes de Caroline du Nord. L’un d’eux pourrait-il être une cible potentielle de fusion ?

Les actions IPOF ont clôturé en hausse de 1,3% aujourd’hui, apparemment non affectées par la rumeur.

Action IPOF : Juste une rumeur ?

Je tiens à préciser que c’est extrêmement spéculatif. Il n’y a aucun moyen de confirmer si le Discord prétendant suivre les avions est légitime ou non. Les avions privés ne sont pas suivis par les trackers de vol publics, on ne sait donc pas d’où viennent ces informations.

Plus tôt cette année, le rédacteur d’InvestorPlace Financial News, Samuel O’Brient, a détaillé une autre rumeur concernant IPOF. La rumeur disait que la cible potentielle d’IPOF serait Discord. Comme pour la rumeur concernant l’atterrissage de Palihapitiya en Caroline du Nord aujourd’hui, l’affirmation était principalement de la spéculation. Social Capital Hedosophia n’a toujours pas annoncé d’objectif de fusion pour sa sixième SPAC.

Est-ce que les gens traquent le jet Chamaths maintenant ? #sophistication fintwit à tous les temps $ IPOF $ IPOD pic.twitter.com/9MV4A05fYC – Situations spéciales 🌐 Newsletter (Jay Singh III) (@SpecialSitsNews) 8 décembre 2021

Cependant, comme nous l’avons vu par le passé, tout peut arriver en bourse. Jetons un coup d’œil aux licornes potentielles basées en Caroline du Nord qui pourraient être des cibles possibles si les rumeurs s’avéraient vraies.

4 licornes basées en Caroline du Nord

Jeux épiques serait une cible incroyable pour IPOF, mais il y a de fortes chances que l’entreprise recherche des débuts publics plus traditionnels au lieu d’un SPAC. La société dispose de liquidités et n’a fait aucune annonce concernant un projet d’introduction en bourse. Epic Games était évalué pour la dernière fois à 28 milliards de dollars.

Pendo est une application d’analyse de produits qui vise à aider les éditeurs de logiciels à développer des produits qui trouvent un écho auprès des clients. L’application permet aux fabricants de logiciels d’obtenir des informations sur les clients afin de leur offrir une meilleure expérience. Pendo a été évalué pour la dernière fois à 2,6 milliards de dollars lors d’un cycle de financement plus tôt cette année.

imprimable est un service d’impression à la demande qui propose des vêtements et accessoires personnalisables. L’entreprise peut s’intégrer à de nombreuses plateformes de commerce électronique, telles que Shopify (NYSE :MAGASIN) et Gros commerce (NASDAQ :BIGC), pour offrir une expérience d’achat transparente. Printful a été évalué pour la dernière fois à 1 milliard de dollars lors d’un cycle de financement cette année. Finalement, Tresata est un fournisseur d’analyse de données d’intelligence artificielle qui fournit des informations exploitables en temps réel. La société de logiciels a été évaluée pour la dernière fois à 1 milliard de dollars et se présente comme la « première entreprise de « IA » au monde.

