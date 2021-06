Stock ITUB: une histoire d’allégations de Reddit, Warren Buffett et de manipulation de devises

Vous devez le remettre à r/WallStreetBets : ils sont devenus très robustes dans leur processus de sélection de titres par rapport au GameStop (NYSE :GME) ère. Le babillard, qui s’est considérablement développé au premier semestre, sélectionne les REIT hypothécaires et les prisons privées parmi les derniers stocks de mèmes. Il ne devrait donc pas être surprenant que le groupe d’investisseurs de détail cherche à suivre les baleines vers de nouvelles frontières, comme ils le font aujourd’hui avec Itaú Unibanco Holdings (NYSE :ITUB) Stock.

Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE :BRK-A, NYSE :BRK-B) a récemment investi 500 millions de dollars dans Nubank, un service financier qui traite massivement en monnaie numérique.

L’entreprise se donne pour mission de se développer à l’international et d’attirer une nouvelle clientèle, ce qu’elle réussit évidemment grâce à l’investissement de Buffett.

Les investisseurs de Reddit adoptent l’action ITUB

C’est à travers cette lentille de baleines affluant vers le sud, vers les banques brésiliennes qui adoptent la monnaie numérique, que les investisseurs de r/WallStreetBets voient une promesse dans l’action ITUB. Un utilisateur cite les nouvelles dans un article détaillé comme une raison d’investir dans le marché de plus en plus populaire. Cela ne fait pas de mal non plus que l’intérêt à court terme soit élevé sur ITUB. Avec un volume court de 23%, Reddit s’intéresserait à l’ITUB même s’il n’avait pas les applications de monnaie numérique et l’optimisme institutionnel dont il dispose.

À partir de cette plongée profonde et d’autres messages haussiers de l’ITUB, la discussion sur le jeu augmente considérablement aujourd’hui. Les mentions du téléscripteur ont augmenté de plus de 6 500 % au cours des dernières 24 heures.

Et même à travers des nouvelles assez malheureuses pour l’ITUB, les investisseurs affluent. Les exportateurs brésiliens demandent près de 4 milliards de dollars à Itaú Unibanco et à une poignée d’autres banques spécifiquement pour ses services bancaires numériques. Les exportateurs prétendent qu’Itaú et ces autres banques utilisent la cryptographie pour manipuler injustement les taux de change. Quoi qu’il en soit, l’action ITUB a vu près de 40 millions d’actions s’échanger aujourd’hui, contre une moyenne de 36 millions. L’action est également en hausse de 2,7% aujourd’hui, avec des valeurs s’élevant à 6,63 $.

