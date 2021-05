Stock IZEA: malgré les bénéfices, Izea a toujours une piste à 14 $

Une de mes actions de croissance à petite capitalisation préférées sur lesquelles je suis optimiste depuis qu’il s’agissait d’un penny stock sous 1 $, société de marketing d’influence IZEA dans le monde (NASDAQ:IZEA), a rapporté hier soir des chiffres décevants pour le premier trimestre, et l’action IZEA en paie le prix aujourd’hui, chutant de plus de 20%.

Source: Shutterstock

Certes, le rapport sur les revenus d’IZEA n’était pas génial. L’activité SaaS ne progresse pas comme les taureaux l’espéraient. Il existe quelques écarts étranges entre la croissance des réservations et la croissance des revenus. Et les actionnaires actuels vont être dilués par une nouvelle offre d’étagère de 100 millions de dollars qui sera complétée au cours des trois prochaines années.

Rien de tout cela n’est une bonne nouvelle.

Mais les fondamentaux de la transformation d’IZEA en un titan de la technologie de l’industrie du marketing d’influence de plusieurs milliards de dollars restent intacts, et par conséquent, cette forte baisse des actions d’IZEA est une opportunité pour les investisseurs à long terme.

Je continue de croire que les actions ont un chemin vers 14 $ au cours des prochaines années à mesure que l’entreprise évolue. Donc, si le temps est de votre côté, il peut être une bonne idée d’acheter des actions IZEA.

Lisez la suite pour mon point de vue détaillé sur le stock IZEA (et abonnez-vous à ma lettre électronique gratuite pour des informations quotidiennes sur d’autres noms émergents!)

Stock IZEA: pourquoi la grosse baisse?

Le stock d’IZEA plonge en ce moment pour quatre grandes raisons.

Premièrement, l’entreprise a raté ses bénéfices et ses revenus. Dans cet environnement, les valeurs de croissance sont sanctionnées même après avoir détruit les estimations de revenus et de bénéfices. Donc, un double échec de l’IZEA n’est pas du tout bon.

Deuxièmement, l’activité SaaS progresse à un rythme d’escargot. L’un des grands éléments de la thèse de taureau IZEA était la montée en puissance de son nouveau marché d’influenceurs, Shake. Mais alors que la direction a déclaré que les revenus de Shake avaient augmenté de manière séquentielle au premier trimestre, ces revenus restent presque insignifiants et l’activité SaaS dans son ensemble continue de baisser. Ce n’est pas une bonne nouvelle, car l’activité SaaS représente l’avenir évolutif de l’IZEA.

Troisièmement, la croissance des revenus est à la traîne. La croissance des réservations a été de 47% au quatrième trimestre, de 128% au premier trimestre et se situera à nouveau au nord de 100% au deuxième trimestre. Pourtant, dans le contexte de cette croissance à trois chiffres des réservations, les revenus n’ont augmenté que de 13% au premier trimestre. La direction attribue cela au fait que les réservations sont réalisées sur une période de trois à neuf mois et que, par conséquent, la croissance des revenus est inférieure à celle des réservations. Pourtant, le guide sur trois ans est pour une croissance annualisée des revenus> 30%, ce qui, bien qu’un chiffre «au moins», semble encore assez faible pour une entreprise qui enregistre une croissance à trois chiffres des réservations.

Quatrièmement, les actionnaires vont être dilués. La direction se concentre à juste titre sur une croissance aussi rapide que possible au cours des prochaines années pour capitaliser sur l’énorme opportunité qui se présente à l’entreprise. Une forte croissance nécessite de gros fonds, et donc, IZEA a déposé une offre de stockage de 100 millions de dollars qui pourrait potentiellement conduire à l’émission d’environ 40 millions de nouvelles actions. Le nombre d’actions actuel est d’environ 60 millions, il y a donc un risque que le nombre d’actions double presque au cours des trois prochaines années.

En somme, ces quatre enjeux majeurs pèsent très fortement sur le titre IZEA.

C’est une opportunité

Nous pensons que les investisseurs doivent voir la forêt à travers les arbres ici, et une fois qu’ils le feront, ils se rendront compte que la baisse du stock d’IZEA est une opportunité.

La reconstruction de l’activité SaaS prend plus de temps que prévu. Mais la direction fait tout ce qu’il faut aujourd’hui – de l’embauche d’ingénieurs à l’expansion de son équipe de vente en passant par le lancement de mises à jour de la plate-forme et le marketing Shake – pour accélérer la croissance de cette entreprise. De plus, la société dispose de 65 millions de dollars de liquidités au bilan pour se lancer dans la montée en puissance de l’activité SaaS. Avec le temps, nous nous attendons à ce que la suite d’offres logicielles d’IZEA s’améliore, gagne en popularité et se développe assez rapidement.

Pendant ce temps, notre analyse historique montre que la croissance des réservations est un indicateur avancé de la croissance des revenus. Les réservations ont tout juste commencé à prendre de l’ampleur au cours des trois derniers mois de 2020 et n’ont pas accéléré pour atteindre une croissance à trois chiffres avant le premier trimestre. En tant que tel, les taux de croissance des revenus du premier trimestre ne devraient pas être aussi élevés. Les forts taux de croissance se matérialiseront aux T2, T3 et T4.

Et, oui, la direction ne voulait pas bouger sur son guide de croissance des revenus de 30% par an sur 3 ans. Mais il s’agit d’une situation sous-prometteuse et sur-livrée. La direction a clairement indiqué lors de l’appel qu’elle avait établi ces objectifs à la fin de l’année dernière, alors que les réservations augmentaient de moins de 50%. Mais cinq mois plus tard, les réservations augmentent régulièrement à un rythme de 100%. Il semble assez clair que la croissance des revenus cette année sera bien supérieure à 30% et que si la dynamique commerciale actuelle persiste, elle dépassera de loin 30% en 2022 et 2023 également.

Compte tenu de cela, nous pensons en fait que la direction va écraser son guide de revenus sur trois ans et augmenter ses revenus d’environ 50% par an jusqu’en 2023.

Dans l’ensemble, nous pensons que les vents contraires qui font tomber les actions de l’IZEA sont à court terme et limités. Les vents arrière, quant à eux, sont durables et omniprésents. C’est une excellente combinaison «acheter la trempette».

Chemin vers 14 $

Notre modélisation suggère que l’action IZEA a une trajectoire de 14 $ au cours des prochaines années.

Cet objectif de prix suppose que le marketing d’influence continue de croître en pourcentage des budgets marketing, la majorité de la croissance étant tirée par des micro-influenceurs, ou des influenceurs plus petits avec moins de portée mais plus d’impact. Il suppose également que l’activité de services gérés d’IZEA continue de croître à un rythme très sain et que Shake et IZEAx commencent à gagner du terrain et à devenir des générateurs de revenus significativement importants. De plus, il suppose des marges brutes stables et un levier d’exploitation positif grâce aux économies d’échelle.

Ce sont certes des hypothèses agressives. Mais ce n’est pas déraisonnable, étant donné les puissants vents arrière qui sous-tendent le passage au marketing d’influence et la dynamique commerciale robuste de l’IZEA aujourd’hui.

En tant que tel, nous pensons qu’il est temps d’acheter la baisse des actions IZEA.

Conclusion sur l’action IZEA

L’effondrement récent du secteur de croissance a créé de multiples opportunités d’achat en or pour les investisseurs à long terme. Le stock IZEA est l’une de ces opportunités.

Mais c’est loin d’être la seule opportunité d’achat incroyable avec un énorme potentiel de hausse sur le marché actuel.

La réalité ici, mes amis, est que la technologie envahit le monde – et bien que Wall Street choisisse d’ignorer cette réalité pour le moment, la vérité finit toujours par ressortir. Bientôt, les craintes d’inflation passeront, la «réouverture du commerce» s’éteindra, et l’argent reviendra au seul endroit logique où il peut être stationné pour les 5 à 10 prochaines années: les actions technologiques.

Il s’agit d’une opportunité d’achat unique dans les actions d’entreprises qui changent le monde.

Ne laissez pas cette opportunité vous manquer. Capitalisez-y en se joindre à moi et à mon équipe chez Innovation Investor, où nous recherchons toute la journée et la nuit pour identifier les meilleurs choix d’actions technologiques sur le marché aujourd’hui – des actions qui pourraient, avec le temps, monter en flèche 10X. Cliquez ici pour saisir le moment.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est l’objectif de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme de titres innovants de mobilité de nouvelle génération de Luke, devenez un abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.