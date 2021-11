société africaine de commerce électronique Jumia Technologies (NYSE :JMIA) avait des chiffres sains à partager dans son rapport sur les bénéfices aujourd’hui, mais les marchés n’ont pas ressenti la même chose. En fait, l’action JMIA a clôturé en baisse de 20 %, les investisseurs ayant réagi à un rapport trimestriel terne.

Malgré l’annonce d’une augmentation des revenus d’une année sur l’autre de 8,5% et d’utilisateurs plus actifs, les investisseurs ont décidé de vendre la soi-disant «Amazon d’Afrique». Il semble que beaucoup s’attendent à une croissance supérieure à 8,5%. Il semble également que Jumia soit encore loin de la rentabilité.

L’Afrique est considérée comme un marché émergent et les taureaux pensent que Jumia a une énorme opportunité de développer son système de commerce électronique. Avec une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars, environ 600 millions de dollars en espèces et quasi-espèces et un marché africain largement inexploité, les comparaisons avec Amazon (NASDAQ :AMZN) — bien que précoces — semblent justifiées.

Que signifie la réaction du marché pour les actions JMIA ?

L’une des plus grandes contraintes pour le commerce électronique est le fardeau de Covid-19 sur l’Afrique subsaharienne. Comparé à d’autres économies qui ont vu leurs secteurs de commerce électronique se développer en raison de la pandémie, Jumia a souffert. En 2020, ses ventes annuelles ont chuté de 11,35%, alors que d’autres géants du e-commerce comme Alibaba (NYSE :BABA) a connu une croissance.

Malheureusement, il ne semble pas non plus que Jumia soit sorti du bois. Le hoquet de la vaccination signifie qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant que l’entreprise ne revienne à la normale.

Jumia a connu des pics abrupts depuis son introduction en bourse en 2019. La société a atteint 69 $ par action en février lors de l’engouement pour les actions qui a gonflé plusieurs entreprises à bas prix. Neuf mois plus tard et approchant rapidement de son plus bas historique, la fête est terminée et Jumia est toujours en train de nettoyer.

Cela dit, Jumia présente également un énorme potentiel en tant qu’opérateur à forte croissance. Une tendance à la baisse sur le marché boursier n’est pas toujours synonyme de turbulences. D’un autre côté, un boom ne signifie pas nécessairement que l’entreprise sous-jacente a trouvé de l’or.

La patience est le nom du jeu pour Jumia. Bien que son trébuchement actuel doive faire mal, cela ne l’empêche pas de devenir vraiment la prochaine entreprise de niveau Bezos.

