Stock KTOS: 6 choses à savoir sur Kratos avant le lancement d’ARKX

Le lancement de l’ARKX ETF de demain suscite des niveaux d’excitation exorbitants à Wall Street. Par conséquent, les investisseurs voudront peut-être se plonger un peu plus dans les positions de base de ce nouveau fonds. L’une de ces positions qui semble avoir piqué l’intérêt est Kratos Defence & Security (NASDAQ:KTOS) et KTOS stock.

Comme je l’ai souligné dans un article récent sur ce sujet, le stock KTOS est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux liés à l’espace. Ark Invest’s Cathie Woods le pense aussi. Elle attribue actuellement une pondération de plus de 5,6% à Kratos. Maintenant, c’est une approbation.

Pour ceux qui cherchent à pinailler les avoirs ARKX ETF de Mme Wood, plongeons un peu dans ce stock.

Pourquoi KTOS Stock est à la mode aujourd’hui

Kratos est une entreprise qui se concentre sur la fourniture de solutions technologiques innovantes. Ces systèmes, plates-formes et produits sont développés pour les besoins de sécurité nationale et de communication. En conséquence, Kratos a été un acteur clé dans le développement de technologies spécifiques liées aux systèmes sans pilote, aux communications par satellite et aux systèmes de combat. L’année dernière, la société a remporté un contrat de 38 millions de dollars pour l’avion XQ-58A Valkyrie de la société. La commande de livraison Skyborg prévoyait l’intégration, les tests et la livraison de son avion XQ-58A Valkyrie au bureau exécutif du programme aéronautique avancé de l’AFLCMC / WA. En tant qu’acteur clé de la défense, les investisseurs semblent considérer cette société comme un choix beaucoup plus stable que d’autres entités privées dans ce domaine. En effet, un flux de trésorerie fiable est essentiel et les contrats liés au gouvernement contribuent à fournir une thèse d’investissement solide. La semaine dernière, la société a reçu beaucoup d’attention pour son lancement réussi de fusée pour l’US Space Force. Il s’agissait du premier lancement d’une fusée-sonde dans le cadre de son «contrat de livraison indéfinie / quantité indéfinie qui a été attribué à Space Vector Corporation en partenariat avec Kratos en décembre 2018». Aujourd’hui, les investisseurs semblent optimistes sur l’action KTOS suite à la forte pondération annoncée par Mme Wood dans son ETF ARKX. En effet, il semble que les investisseurs recherchent ses meilleurs choix, et c’est l’un de ses meilleurs choix jusqu’à présent.

