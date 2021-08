Stock LCID : Comment Biden et les batteries améliorent les moteurs lucides aujourd’hui

L’essor de l’industrie des véhicules électriques (VE) au premier plan de l’intérêt des investisseurs s’est fait attendre depuis longtemps. Faire pivoter le monde entier vers des véhicules à carburant renouvelable est une étape cruciale vers la réduction des émissions de carbone de l’homme. Et maintenant, les pionniers que nous avons vus dans Tesla (NASDAQ :TSLA) sont rejoints par des concurrents et accélèrent rapidement les innovations du marché. Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a tout à gagner de cette nouvelle orientation, d’autant plus que les États-Unis s’intéressent particulièrement aux véhicules électriques. Et après les nouveaux plans EV de Biden pour la nation, le stock LCID devrait gagner gros.

Source : gg5795 / Shutterstock.com

De nombreux constructeurs de véhicules électriques commencent à constater des gains rapides. Par exemple, les constructeurs automobiles chinois Li Auto (NASDAQ :LI), XPeng (NYSE :XPEV) et Nio (NYSE :NIO) sont tous en mesure de prendre de la valeur ; le gouvernement chinois prévoit d’utiliser l’énergie libérée des restrictions de crypto-extraction pour construire des milliers de nouvelles stations de recharge.

Pendant ce temps, les États-Unis sont à la traîne dans la course aux véhicules électriques; seulement environ 2% des ventes de véhicules aux États-Unis sont électriques. Cependant, l’administration Biden cherche à renverser la vapeur – et rapidement. La réunion d’hier des principaux constructeurs automobiles à la Maison Blanche ouvre une nouvelle ère pour l’industrie automobile américaine.

Les actions du LCID semblent attrayantes après le décret de Biden

Le président a invité les dirigeants de DG (NYSE :DG), Gué (NYSE :F) et Stellantis (NYSE :STLA) pour assister à sa signature d’un nouveau décret. La commande, non contraignante, prévoit que la moitié de toutes les voitures produites en Amérique soient électriques. Il fixe également une date à 2030 pour cet objectif.

Bien sûr, ces entreprises présentes sont toutes derrière la huit balle en ce qui concerne la fabrication de véhicules électriques. Les marques traditionnelles produisent des véhicules à moteur à combustion depuis des décennies, et un pivot vers les véhicules électriques sera une épreuve coûteuse. C’est pourquoi cette nouvelle profite le mieux aux nouvelles startups. Tesla produit évidemment déjà des véhicules électriques à 100% de sa gamme. En tant que tel, il n’a pas de rattrapage à faire ; il s’agit plutôt de donner le rythme.

La commande prépare également les nouveaux arrivants à réussir au cours de la décennie. Lucid pourrait être entravé lors du déploiement de son premier véhicule, la berline Air, car Tesla a accaparé le marché des véhicules électriques. Mais, ce décret poussera les consommateurs qui n’étaient peut-être pas intéressés par les véhicules électriques vers des produits grâce à des incitations. Comme il cherche à être la première marque de véhicules électriques de luxe aux États-Unis, Lucid a une chance de se tailler sa propre part de marché avant que d’autres constructeurs automobiles de luxe ne se démènent pour produire des modèles sans émissions.

Le lendemain du décret de Biden, les actions du LCID gagnent un montant considérable. Le stock est levé de 3%.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.