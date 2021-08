Stock LCID : croyez en la lucidité, car les tendances ne mentent généralement pas

in

En ce qui concerne les véhicules électriques, les investisseurs ne devraient pas se tourner vers moi pour fournir une image trop optimiste. Bien que je reconnaisse que les véhicules électriques peuvent très bien être l’avenir du transport, ce n’est peut-être pas un trajet facile pour y arriver. Certes, de nombreuses marques qui semblent attrayantes aujourd’hui échoueront. Mais pour Lucide (NASDAQ :LCID), je n’ai pas la même réservation. Si je devais électrifier mon portefeuille, j’opterais pour l’action LCID.

Pourquoi la confiance quand j’ai été songeur sur d’autres investissements connexes ? Cela se résume à un simple fait que j’ai mentionné à plusieurs reprises auparavant : l’équipe de direction de Lucid comprend la réalité du marché des véhicules électriques par opposition au fantasme auquel tant d’étrangers sont apparemment déterminés à croire.

En d’autres termes, avant l’intégration générale, les véhicules électriques doivent être pratiquement accessibles aux ménages moyens.

Malheureusement, c’est là que la discussion se termine pour moi. Selon le US Census Bureau, le revenu médian des ménages était de 68 703 $ en 2019. Cela équivaut à 5 725 $ par mois. Pour le contexte, le moins cher Tesla (NASDAQ :TSLA) EV est le modèle 3, qui coûte 40 000 $, ou 667 $ par mois pendant 60 mois (principal seulement). Aucun conseiller financier ne recommanderait à un ménage de payer 12% de son revenu brut en paiement d’une voiture.

Oui, il existe des véhicules électriques moins chers. Mais le problème est qu’un VE à prix raisonnable n’est guère raisonnable dans son ensemble. En règle générale, vous parlez de perdre une roue ou de sacrifier le nombre de places assises. Avec Lucid, vous ne faites aucun sacrifice, mais ce n’est pas la seule raison de considérer le stock LCID.

En effet, Lucid ne fait aucune prétention sur son public cible. Avec ses modèles les moins chers à partir de 70 000 $, l’entreprise naissante s’adresse au seul groupe démographique qui peut se permettre un transport électrifié : les riches.

Mieux encore pour le stock LCID, le taux historique d’intégration des nouvelles technologies soutient la décision froide mais intelligente de la direction.

De longues périodes de hausse attendent les actions LCID

Dans ma dernière discussion sur Lucid, j’ai juxtaposé le taux historique de production automobile aux États-Unis à la production mondiale de véhicules électriques. Si vous regardez le graphique que j’ai produit pour comparer les deux tendances, vous aurez remarqué que le rythme auquel les Américains ont adopté l’automobile à combustion est très similaire au rythme auquel les citoyens du monde ont adopté les véhicules électriques.

Pour cette analyse du stock LCID, cependant, j’aimerais comparer les automobiles et les véhicules électriques pour 1 000 personnes aux États-Unis seulement. La raison en est que certains pays comme la Norvège peuvent fausser les statistiques d’intégration mondiale en raison de subventions gouvernementales incroyablement généreuses.

Fait intéressant, la croissance des automobiles pour 1 000 personnes entre 1900 et 1909 a une forte corrélation directe avec la croissance des véhicules électriques pour 1 000 personnes entre 2011 et 2020 ; plus précisément, un coefficient de corrélation de 98 %.

À la fin de 2020, il n’y avait que 5,26 véhicules électriques pour 1 000 Américains. De même, à la fin de 1909, les automobiles étaient au nombre de 3,45 pour 1 000 Américains. Essentiellement, au stade actuel où nous en sommes en ce qui concerne les véhicules électriques, seuls quelques-uns peuvent se les permettre.

De plus, si nous regardons le taux d’intégration historique de l’automobile, ce n’est qu’entre les années 1960 et 1970 – lorsque le nombre de voitures pour 1 000 habitants est passé au-dessus de 500 – que l’automobile est devenue quelque chose que n’importe qui avec un revenu raisonnable pouvait se permettre. .

Et c’est ici que la situation est attrayante pour le stock LCID. Par rapport à l’avènement de l’automobile à combustion, nous sommes fondamentalement de retour à 1910. Si les taux historiques d’intégration technologique se reproduisent de la même manière, Lucid pourrait avoir jusqu’à un demi-siècle de domination potentielle du marché avant que les technologies de batterie croissantes ne permettent aux leaders à faible coût pour voler une part importante.

Même si Lucid n’a que 10 ans de navigation relativement fluide dans le segment des véhicules électriques de luxe, c’est toujours une voie lucrative.

Une menace à l’état solide ?

Certes, tout n’est pas encourageant dans le stock LCID. D’une part, la société sous-jacente est une entreprise ambitieuse. Il doit d’abord prouver qu’il peut produire, puis il doit rester pertinent dans un contexte d’intensification de la concurrence des constructeurs automobiles traditionnels.

Mais un vent contraire intrigant est le développement possible d’une batterie à semi-conducteurs. Si les SSB deviennent commercialement viables, leur densité énergétique et leurs capacités améliorées sur une empreinte physique plus petite pourraient réduire considérablement les prix des véhicules électriques. C’est positif pour l’environnement mais peut-être pas tant pour Lucid.

Pourtant, cette innovation pourrait être dans des décennies, si jamais elle se présente. En attendant, tant que les tendances d’intégration technologique restent cohérentes, je pense que vous avez une bonne chance de rentabilité à long terme avec les actions LCID.

