Stock LCID: Les dernières nouvelles sur les mandats à surveiller pour les fans de Lucid Motors

Ce fut un mois passionnant pour Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) et ce n’est même pas à moitié fini. Le mois de septembre a commencé avec la première date limite pour les investisseurs privés en capital-investissement (PIPE) de se décharger des actions, ce qui a fait plonger les actions de la LCID. Après une semaine de croissance, bien qu’avec quelques baisses, Lucid a fait une autre annonce pour garder les actionnaires sur leurs gardes, déclarant qu’il rachètera tous les bons de souscription publics en circulation.

Ce que cela signifie pour le stock LCID

Le terme rachat sans numéraire peut rappeler des images d’un vieux film occidental, mais il est destiné à démontrer la confiance que Lucid a dans ses perspectives commerciales et son bilan. Cela ne devrait pas signifier instantanément de mauvaises nouvelles pour ceux qui possèdent les actions s’ils sont prêts à les conserver pour le moment. Le jour de rachat, date limite pour les warrants, est fixé au 8 octobre 2021.

Le PDG et CTO de Lucid, Peter Rawlinson, a déclaré à propos de cette décision :

« Il s’agit d’une étape importante dans la rationalisation de notre structure de capital afin d’éliminer les mandats publics en cours en même temps que nous constatons une confiance croissante dans la technologie de véhicule électrique révolutionnaire développée en interne de Lucid, qui arrivera bientôt sur le marché dans Lucid Air. “

Il ajoute également que « Lucid a choisi en partie d’exiger l’exercice sans numéraire des bons de souscription publics pour permettre aux détenteurs de bons de souscription, y compris nos investisseurs particuliers, de détenir des actions de Lucid sans exercice en espèces. Nous nous attendons également à ce que cette action réduise la dilution de ces mandats publics. »

Le quoi et le pourquoi des mandats

Ces bons de souscription font partie de l’accord SPAC initial de Lucid qui lui a permis de devenir public. La détention d’un bon de souscription donne à l’investisseur le droit d’acheter une quantité d’actions ordinaires de la société à un prix d’exercice ou d’exercice défini.

L’achat de bons de souscription permet aux investisseurs d’acquérir potentiellement plus d’actions pour moins d’argent. Cela dit, si la fusion échoue et entraîne la liquidation de la SPAC, ceux qui détiennent des bons de souscription perdent essentiellement la totalité de leur investissement.

Bien que les bons de souscription présentent un rapport risque-rendement plus élevé, cela ne met pas toujours les investisseurs à l’aise, d’autant plus qu’ils sont souvent plus sujets à la volatilité.

Cependant, le mouvement de rachat sans numéraire de Lucid pourrait également être une bonne chose. Dans ces situations, les sociétés peuvent éviter une partie de la dilution des actions qui accompagne généralement la conversion des bons de souscription. En effet, le rachat sans numéraire signifie que tous les bons de souscription sont automatiquement convertis en actions ordinaires.

Où va le stock LCID ?

Comme indiqué, cette décision fait suite à une semaine profitable pour les détenteurs d’actions LCID. Bien que cette décision causera probablement des turbulences, elle n’est pas nécessairement une cause de panique.

Une telle manœuvre du marché indique que la direction de Lucid est convaincue que le chemin à parcourir sera moins rocailleux. Le buzz médiatique autour de l’entreprise est resté constant, en particulier à l’approche de la deuxième échéance du mois alors que Lucid se prépare à dévoiler certains de ses véhicules électriques très attendus, probablement un autre catalyseur pour le stock LCID.

Les actionnaires ont été invités à surveiller et à attendre au fur et à mesure que ce mois avance. Cette recommandation est valable alors que Lucid se prépare pour le jour du rachat. Malgré son ton sombre, ce jour ne signifie probablement rien de trop sinistre pour le stock LCID.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.