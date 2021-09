Stock LCID: Pourquoi Red-Hot Lucid Motors a perdu 20% en août

Boy, août a été un mois difficile pour certaines entreprises, et Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) fait certainement la liste. Cette action de-SPAC autrefois populaire a été durement touchée cet été. Au cours du seul mois d’août, les actions de la LCID ont perdu environ 20 %.

Maintenant, cet été a été une période intrigante pour les investisseurs de croissance. Une série de fluctuations des rendements obligataires, des inquiétudes concernant l’inflation et des pénuries d’approvisionnement ont durement touché des secteurs de croissance spécifiques. Pour les investisseurs en VE, le mois a été plutôt mouvementé dans l’ensemble.

Cependant, le déclin de Lucid a été bien pire que celui de bon nombre de ses pairs EV. Examinons trois raisons pour lesquelles cela a pu être le cas.

Pourquoi l’action LCID a sous-performé en août

Le premier catalyseur baissier auquel de nombreux investisseurs se tournent avec les actions LCID est simplement le fait qu’il s’agit d’une société de-SPAC. En effet, l’intérêt pour les sociétés d’acquisition ad hoc, et les entités fusionnées résultant de ces regroupements d’entreprises, a diminué. En tant qu’entreprise pré-revenue, les investisseurs parient sur leur capacité à vendre des actions d’une action de croissance spéculative pour plus qu’ils n’ont payé. Étant donné qu’il devient de plus en plus difficile pour les SAVS de lever des fonds en raison de problèmes d’évaluation, ainsi que de problèmes de rachat ces derniers temps, les SAVS et les sociétés de-SPAC ont été mises en veilleuse par de nombreux investisseurs de croissance.

Le deuxième catalyseur spécifique à l’entreprise qui a nui aux actions LCID a été l’expiration du verrouillage d’actions spécifiques en septembre. La plupart des entreprises qui mettent une période de blocage pour leurs actions voient souvent la vente avant ladite date d’expiration. Dans le cas de l’action LCID, l’une des périodes d’expiration a expiré le 1er septembre. Cela a conduit de nombreux investisseurs à se diriger vers les sorties avant le début de la vente, ce qui a provoqué une tendance plutôt baissière vers la fin du mois.

Enfin, Lucid Motors a gardé ses cartes relativement près de sa poitrine en ce qui concerne les délais de production exacts. Les investisseurs s’attendent à voir Lucid Air de la société au cours du second semestre de cette année. Cependant, cette date a déjà été repoussée et certains investisseurs semblent perdre patience.

