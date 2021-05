Stock LEV: 18 choses à savoir alors que Lion Electric commence à négocier aujourd’hui

Lion électrique (NYSE:LEV) devrait commencer à se négocier aujourd’hui après que la société de véhicules électriques (EV) a achevé sa fusion avec la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE:NGA).

Source: Scharfsinn / Shutterstock.com

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur Lion Electric.

Au départ, la société inscrit ses actions sur le New York Stock Exchange et Bourse de Toronto. Cela l’amènera à changer le symbole boursier NGA au symbole boursier LEV. Elle aura également des bons de souscription pour ses actions négociées sous les symboles LEV WS et LEV.WT à la NYSE et à la TSX. La fusion de SPAC avec Northern Genesis Acquisition a permis à Lion Electric de générer un produit de 490 millions de dollars. Lion Electric a utilisé 90 millions de dollars du produit net pour rembourser ses facilités de crédit et instruments de dette en cours. Le reste des fonds sera utilisé pour alimenter les plans de croissance de la société EV. Cela comprend une expansion de son usine de fabrication aux États-Unis. Il contribuera également au développement de systèmes de batteries avancés, à la création d’une installation de batteries au Québec et à d’autres fins générales de l’entreprise. Pour aller dans ce sens, la société a annoncé son intention d’ouvrir une usine de fabrication à Joliet, Ill. Ce sera la plus grande usine de fabrication de véhicules tout électriques pour véhicules urbains moyens et lourds aux États-Unis. il promet d’investir 70 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Cette installation ajoutera 45 emplois directs d’énergie propre à la région sur une période de trois ans. Il sera également capable de produire 20 000 bus et camions entièrement électriques par an une fois terminé. Lion Electric s’attend à ce que la construction de l’installation prenne de la vitesse au second semestre 2021. LEV est une société de VE qui se concentre sur la fabrication de camions urbains commerciaux de classe 5 à 8, ainsi que de bus et de mini-bus EV. Cela comprend ceux utilisés pour les écoles, le transport adapté et le transport en commun.

Les investisseurs qui souhaitent toujours plus d’informations sur les véhicules électriques peuvent rester dans les parages.

InvestorPlace.com a une riche couverture sur le sujet. Cela inclut des histoires récentes concernant Nio (NYSE:NIO), Gué (NYSE:F), Moteurs Tata (NYSE:TTM), et d’autres. Découvrez ce qui se passe avec ces entreprises sur les liens ci-dessous.

Plus d’actualités EV

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/lev-stock-18-things-to-know-as-lion-electric-starts-trading-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC