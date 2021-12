Stock LGVN : les bonnes nouvelles ne nous disent pas toute la vérité

Longeveron (NASDAQ :LGVN) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe un pipeline clinique de thérapies cellulaires pour les affections liées au vieillissement et potentiellement mortelles. La société est devenue publique avec son offre publique initiale (IPO) au début de 2021 au prix de 10 $ par action. Les investisseurs dans l’action LGVN ont enregistré des gains d’environ 444 % sur un mois, le cours de l’action ayant clôturé à 19 $ le 9 décembre.

L’action LGVN est une autre action biotechnologique avec une variation de prix de type montagnes russes et une fourchette de 52 semaines de 2,84 $ à 45 $. Lorsqu’il s’est effondré à 2,84 $, il appartenait à la catégorie des flops IPO. Elle est aujourd’hui dans la catégorie des introductions en bourse qui ont très bien performé en moins d’un an. Cela signifie-t-il que l’action LGVN est à acheter maintenant ?

En un mot : non.

Pourquoi? Il s’agit d’échanger l’actualité et d’analyser les finances de cette société de biotechnologie. En commençant par les mots clés « essais cliniques ».

Pourquoi le stock de LGVN a grimpé en flèche, est-ce justifié ?

Longeveron développe des thérapies cellulaires pour les maladies chroniques associées au vieillissement et à d’autres conditions potentiellement mortelles. Son produit phare est un traitement cellulaire appelé Lomecel-B. Les actions de LGVN ont bondi suite aux nouvelles de la Food and Drug Administration (FDA), y compris Lomecel-B dans le programme de maladies pédiatriques rares (RPD) de l’agence en tant que traitement potentiel du syndrome du cœur gauche hypoplasique (HLHS).

Le HLHS est une malformation cardiaque rare et potentiellement mortelle chez les nourrissons. Développer un traitement éprouvé qui peut sauver la vie des nourrissons est bien sûr précieux.

Cependant, laissons les émotions de côté et lisons entre les lignes. Pour que la FDA approuve Lomecel-B pour le traitement du HLHS, le produit doit satisfaire à certaines conditions. L’un d’eux est un essai clinique de phase 3, et il n’en est actuellement qu’à un essai de phase 2.

En ce qui concerne les termes d’essais cliniques que j’ai mentionnés ci-dessus, vous devez savoir que Longeveron mène également d’autres essais cliniques. La société espère utiliser des thérapies cellulaires pour lutter contre d’autres maladies chroniques comme la maladie d’Alzheimer et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Tous ces essais cliniques sont encore en phase 1 ou en phase 2.

Aucun n’a atteint les essais cliniques de phase 3 ou n’a encore reçu l’approbation de la FDA.

C’est pourquoi Longeveron tentera de passer à un essai clinique de Phase 3 pour Lomecel-B. À ce stade de l’essai, le traitement est présenté à un plus grand groupe de volontaires pour présenter les résultats qu’il est à la fois sûr et efficace pour une grande variété de personnes. L’objectif final, bien sûr, est d’obtenir l’approbation de la FDA pour vendre et commercialiser Lomecel-B aux États-Unis

Le pari Lomecel-B de Longeveron est discutable

Comme je l’ai mentionné dans l’un de mes articles précédents sur une autre société de biotechnologie, le problème pour Longeveron est que la FDA est très stricte et pointilleuse dans l’approbation des médicaments et des traitements dans les essais de phase 3, comme il se doit. Un autre problème est que le passage réussi des essais de Phase 2 à Phase 3 peut prendre des années, pas seulement des mois. Cela amène toute cette concentration sur le stade clinique.

Ce que je veux dire, c’est que l’action LGVN est maintenant un pari très risqué sur l’industrie de la biotechnologie, et le jeu Lomecel-B de la société nous laisse beaucoup de questions sans réponse.

L’entreprise aura-t-elle les ressources pour financer sa recherche et développement de son produit Lomecel-B pour le commercialiser, ou sera-t-elle à court de liquidités ?

Lomecel-B sera-t-il un catalyseur qui fera de Longeveron plus qu’une simple société de biotechnologie au stade clinique ?

D’autres nouvelles ont été annoncées concernant ces deux questions cruciales. Longeveron a obtenu, par la FDA, la désignation de médicament orphelin (ODD) pour Lomecel-B pour le traitement du syndrome du cœur gauche hypoplasique (HLHS), qui complète la désignation RPD mentionnée précédemment. L’ODD peut bénéficier de manière significative à Longeveron car cela ouvre des opportunités pour obtenir plus de crédits d’impôt et de subventions gouvernementales pour le développement de Lomecel-B. De plus, il pourrait obtenir l’exclusivité de commercialiser son produit pendant sept ans aux États-Unis.

Bonne nouvelle pour LGVN Stock ?

Cependant, en relisant entre les lignes, je suis sceptique quant à cette bonne nouvelle pour deux raisons évidentes.

Premièrement, le HLHS n’affecte qu’environ 1 000 bébés aux États-Unis par an. C’est un fossé économique assez étroit. Est-ce un marché suffisant pour que Longeveron génère des revenus et des bénéfices durables ?

Deuxièmement, je ne sais pas si Longeveron sera en mesure de commercialiser Lomecel-B à l’international. En tout cas, je vois un potentiel très limité d’un point de vue commercial, même avec les droits exclusifs de sept ans, s’ils sont accordés.

Que peut faire une entreprise avec très peu de revenus pour financer la recherche et le développement, ainsi que les dépenses administratives ? Une offre d’actions ou un placement privé peut faire l’affaire.

Longeveron a annoncé un placement privé de 20,5 millions de dollars d’actions ordinaires et de bons de souscription pour financer ses activités commerciales. Je pense que ce n’est qu’un début en raison des très mauvais fondamentaux.

Les fondamentaux de Longeveron ne sont pas si brillants

Les derniers résultats financiers pour les trois mois se terminant le 30 septembre, ont montré des revenus totaux de 232 000 $, des pertes opérationnelles de 4 905 000 $ et une perte nette de 4 855 000 $. Ces chiffres s’étaient élargis par rapport au même trimestre il y a un an. Ce n’est pas surprenant. Une augmentation des dépenses d’exploitation totales à 5 069 000 $, soit une augmentation d’environ 3,81 fois par rapport aux dépenses d’exploitation totales de 1 331 000 $ au troisième trimestre de l’année dernière, indique que Longeveron pourrait avoir du mal à devenir rentable de sitôt.

En fin de compte, l’action LGVN est une action biotechnologique très risquée avec un rallye insoutenable qui se négocie à un prix très élevé. Le trading de l’information est dangereux car le temps présente une très courte opportunité pour les investisseurs de réaliser un profit. C’est arrivé au stock de LGVN lors de la publication des nouvelles de la FDA. L’histoire la plus rationnelle raconte que les très mauvaises conditions financières sont loin de soutenir le titre actuellement.

