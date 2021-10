Stock LUV: Southwest Airlines ne ressent pas l’amour

Jim Cramer l’a eu avec Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL). Il n’est pas seul. Les clients mécontents sont de plus en plus nombreux. Investisseurs en actions LUV ? Pas tellement. Le titre s’est renversé en octobre, mais seulement de 5%. Ceci malgré l’annulation de 28% de ses vols au cours du dernier week-end.

Source : Eliyahu Yosef Parypa / Shutterstock.com

Southwest a blâmé le mauvais temps en Floride et une pénurie de contrôleurs aériens. Les critiques ont tenté de blâmer les mandats de vaccination. Les pilotes et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s’opposent aux mandats, mais la direction de Southwest soutient le gouvernement fédéral.

Est-il temps d’ajouter vos actions de Southwest Air, comme le suggère Cramer de CNBC, et de déplacer votre investissement aérien vers Delta Airlines (NYSE :DAL) au lieu? Je ne pense pas.

Court Terme, Long Terme sur stock LUV

Tout dépend s’il s’agit d’un problème à court terme ou d’un signe des choses à venir.

Le PDG Gary Kelly a récemment fait le tour de la télévision du matin, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un contretemps à court terme. Il a également déclaré que cela n’avait rien à voir avec le mandat des vaccins.

Les analystes de l’industrie n’en sont pas si sûrs. Ils disent que la compagnie aérienne a coupé trop loin pendant le pire de la pandémie. Maintenant que les voyages en avion reviennent à la normale, il n’y a pas assez de mou dans le système pour gérer même les hoquets mineurs.

Ce sur quoi les deux parties s’entendent, c’est que Southwest a besoin de plus de personnel pour respecter son calendrier. L’entreprise prévoit d’embaucher 13 000 personnes. Il annulera plus de vols s’il ne peut pas les obtenir.

Southwest connaît également un changement de leadership. Le PDG Kelly prendra sa retraite en février et sera remplacé par Robert Jordan. Jordan a devancé le président Tom Nealon pour la première place, et Nealon a rapidement pris sa retraite. Les transitions dans leurs bureaux de Dallas sont normalement plus ordonnées. Attendez-vous à une mise à jour la semaine prochaine lorsque la direction tiendra sa conférence téléphonique après la publication, le 21 octobre, des résultats du troisième trimestre.

Avantages Sud-Ouest

Southwest conserve des avantages sur ses concurrents. Il n’utilise pas de système de route en étoile, de sorte que ses avions passent plus de temps dans les airs. Il ne pilote qu’un seul avion, bien que ce soit le Boeing (NYSE :BA) 737. Le scandale du 737-MAX a mis Southwest dans la niche de l’industrie pendant un certain temps.

Le gros inconvénient de Southwest était la loyauté de ses employés. Cela signifiait qu’elle avait une main-d’œuvre plus âgée et mieux payée que les autres compagnies aériennes. Embaucher de nouvelles personnes signifie que le désavantage devrait également disparaître.

Aucune des principales actions des compagnies aériennes ne s’est complètement remise de la pandémie, mais Southwest continue de surperformer ses pairs. Les actions ont augmenté de 26 % au cours des cinq dernières années, ce qui ne représente qu’un quart du gain de la Indice S&P 500. Mais Delta n’a augmenté que de 8 % pendant cette période et Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) est en baisse de près de moitié.

À son prix du 13 octobre de 52 $ par action, Southwest vaut 31 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires 2020 de seulement 10 milliards de dollars. Dans une année normale, et 2022 devrait être une année normale, les ventes sont plus du double. Environ 10 % des revenus ont atteint le revenu net en 2019. Cela devrait signifier un ratio cours/bénéfice à terme de 15, sur la base des chiffres de 2019.

Avant la pandémie, le sud-ouest était également un stock de dividendes, mais ne vous attendez pas à un retour rapide là-bas. La société a contracté une dette à long terme de 9 milliards de dollars pour rester en vie pendant la pandémie. Elle avait une dette de 9,2 milliards de dollars à la fin juin. Au cours d’une année normale, il génère environ 4 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation.

La ligne de fond

Malgré tout, Southwest reste le meilleur stock de compagnies aériennes que vous puissiez acheter. Il est en meilleure situation financière que ses concurrents et devrait être en meilleure forme opérationnelle d’ici le printemps prochain.

La question est de savoir pourquoi acheter des actions d’une compagnie aérienne. Ces actions sont très volatiles. L’action LUV affiche une version bêta mensuelle de 1,2 sur cinq ans. La métrique de volatilité sur les actions AAL et DAL est respectivement de 1,71 et 1,35. Ces actions représentent plus de 30 % des avoirs de . Fonds négocié en bourse pour les compagnies aériennes FNB Jets mondiaux américains (NYSEARCA :JETS) a une version bêta de 1,82. Ces actions représentent plus de 30 % des avoirs de l’ETF.

Ajoutez à cela le fait que les compagnies aériennes affichent souvent de faibles marges. C’est une affaire difficile. Je préférerais ne pas avoir mon argent dans une entreprise difficile, soumise aux conditions météorologiques, à l’inflation et à toutes sortes de catastrophes potentielles. Donnez-moi un bon stock de logiciels.

À la date de publication, Dana Blankenhorn n’occupait aucun poste dans les sociétés mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.