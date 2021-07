Stock MARA: l’interdiction de l’exploitation minière crypto en Chine est une excellente nouvelle pour Marathon

in

Les deux dernières semaines ont été douloureuses pour les investisseurs en crypto-monnaie. Après avoir atteint des sommets de près de 65 000 $ plus tôt cette année, Bitcoin (CCC :BTC-USD) a brièvement chuté en dessous de 30 000 $. Parmi les actions de crypto-monnaie, Marathon numérique (NASDAQ :MARA) l’action est restée relativement résistante.

Au cours du dernier mois, l’action MARA a augmenté de 24%. Au cours de la même période, Bitcoin a diminué de 11%. De toute évidence, le titre a surperformé et la résilience à des niveaux plus élevés montre que le titre est valorisé de manière attrayante.

Il est important de noter que la vente de panique offre aux investisseurs une opportunité d’achat à long terme. Les FNB Ark de Cathie Wood ont acheté 214 718 actions de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). De plus, les FNB ont également nettoyé un million d’actions de Trust Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS :GBTC). L’action MARA a augmenté et diminué à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, offrant plusieurs bonnes opportunités d’accumulation avec de multiples catalyseurs de croissance.

Implication de l’interdiction minière de la Chine

L’une des principales raisons de la forte baisse des crypto-monnaies est la récente interdiction du minage de Bitcoin par la Chine. Cependant, l’interdiction du minage semble être une bonne nouvelle pour Marathon Digital.

Pour mettre les choses en perspective, la Chine représentait 65% de l’exploitation minière totale de Bitcoin dans le monde. Un autre fait important est que 900 nouveaux Bitcoins sont extraits par jour.

Pour les mineurs, l’allocation de Bitcoin dépend de la part du taux de hachage total. De toute évidence, si le nombre de mineurs diminue, les mineurs existants sont susceptibles d’obtenir plus de Bitcoins au même taux de hachage.

Ceci explique la hausse du stock de MARA au cours du dernier mois. Le trimestre à venir pourrait fournir des indications sur le niveau des gains de Marathon Digital après l’interdiction de l’exploitation minière par la Chine.

Bien sûr, ce positif est partiellement compensé par le fait que le Bitcoin est tombé des sommets. Cependant, Marathon Digital est susceptible de détenir la majeure partie du Bitcoin. Une fois le rallye renouvelé, le profil de liquidité totale du bilan devrait s’améliorer.

Accélération de la croissance en 2022

Un autre catalyseur pour l’action MARA est l’accélération potentielle des revenus en 2022. Pour le premier trimestre 2021, la société comptait 6 800 mineurs actifs.

Cependant, Marathon vise 103 120 mineurs d’ici le premier trimestre 2022. La société estime que cela représenterait 6,4% du taux de hachage Bitcoin mondial. Cependant, avec l’interdiction du minage de Bitcoin en Chine, la part du taux de hachage mondial serait certainement plus élevée.

De plus, Marathon pense que la société peut extraire 55 à 60 Bitcoins par jour une fois que tous les mineurs sont actifs. Si Bitcoin atteint 55 000 $, cela impliquerait un potentiel de revenus annualisés de 1,1 milliard de dollars. Même si Bitcoin est à 35 000 $, cela impliquerait un potentiel de revenus annualisé de 700 millions de dollars.

De toute évidence, Marathon est positionné pour une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours des 12 à 24 prochains mois. Je ne suis donc pas surpris que le stock MARA soit resté ferme à des niveaux plus élevés.

Il convient également de noter que la société peut vendre du Bitcoin ou le conserver dans son bilan. Dans tous les scénarios, la flexibilité financière de l’entreprise augmentera considérablement au cours des prochains trimestres. Cela permettra à Marathon Digital de poursuivre une éventuelle diversification.

D’un point de vue financier, Marathon dispose de 218 millions de dollars en espèces et en crypto-monnaies. Cela donne une grande flexibilité pour poursuivre une croissance agressive au cours des prochaines années. Au-delà de cette période, les flux de trésorerie internes sont susceptibles de soutenir les activités de développement.

Il est très peu probable que Marathon se concentre exclusivement sur l’exploitation minière dans les années à venir. À titre d’exemple, la finance décentralisée prend de l’ampleur et il pourrait y avoir d’autres opportunités de croissance.

Conclusion pour MARA Stock

Marathon Digital est déjà le premier mineur nord-américain de Bitcoin qui adhère aux normes anti-blanchiment d’argent. Il s’agit d’un avantage clé à un moment où les vents contraires réglementaires représentent le plus grand risque pour les crypto-monnaies.

Dans l’ensemble, l’action MARA est attrayante aux niveaux actuels. Au cours des prochains trimestres, la marge d’EBITDA devrait s’améliorer couplée à une croissance des cash-flows. De plus, à mesure que le coussin de trésorerie de la société gonfle, il y aura des opportunités de croissance et de diversification.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.