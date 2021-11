Stock MARA : Pourquoi Marathon Digital a soudainement plongé

L’euphorie pour la crypto-monnaie a atteint un pic intermédiaire à la mi-novembre, soulevant Marathon numérique (NASDAQ :MARA) à un sommet de 83,45 $. L’élan a chuté rapidement dans les jours qui ont suivi.

Source : Shutterstock

La société a divulgué une assignation à comparaître de Securities and Exchange le 15 novembre et Marathon Digital a chuté de plus de 20 %. L’action MARA a trouvé un soutien à sa moyenne mobile de 50 jours la semaine dernière alors que les spéculateurs parient sur un rebond, mais l’action se négocie toujours à moins de 55 $.

Pourquoi la SEC pose-t-elle des questions sur les activités de Marathon ?

MARA Stock Plunge expliqué

Le 15 novembre, Marathon, un événement largement suivi Bitcoin (CCC :BTC-USD) mineur, a révélé avoir reçu une assignation à comparaître de la SEC. La SEC veut des documents sur son centre de données de Hardin, dans le Montana. Dans le dossier, la société a écrit: « la SEC pourrait enquêter sur l’existence ou non de violations de la loi fédérale sur les valeurs mobilières ».

Alors que les prix du Bitcoin augmentent, pouvant atteindre 80 000 $ ou plus, le coup sur les actions MARA pourrait créer une opportunité d’achat. La Réserve fédérale continue de maintenir les taux d’intérêt à des niveaux insoutenables. Le tapering de la Fed se traduit toujours par des milliers de milliards d’achats de dettes chaque année. Pour conserver sa réserve de valeur, les personnes ayant de l’argent disponible doivent acheter du Bitcoin. Après la hausse de la crypto-monnaie, ils obtiennent un rendement positif, en plus de protéger la valeur de leurs actifs contre la flambée de l’inflation.

Le Bureau of Labor Statistics a affiché l’indice des prix à la consommation a augmenté à 6,2%.

Opportunité de croissance

Au troisième trimestre, Marathon a enregistré une augmentation de 76% de son chiffre d’affaires séquentiel (par rapport au T2/2021) pour atteindre 51,7 millions de dollars. Il a augmenté d’un impressionnant 6,091% par rapport à il y a un an. La société a produit 1 252 Bitcoin auto-miné, en hausse de 91% séquentiellement.

Le bénéfice net non-GAAP était de 85,4 millions de dollars ou 85 cents par action.

Le PDG Fred Thiel a déclaré qu’il avait déjà acheté 130 000 machines qui seront mises en ligne d’ici le milieu de 2022. Le PDG a ajouté : « Nous pensons que les prochains trimestres seront transformateurs pour Marathon, et nous sommes impatients de continuer à développer nos opérations. . «

Les investisseurs peuvent prévoir un BPA de 4,23 $ l’année prochaine, ce qui implique un ratio cours/bénéfice à terme dans les années à venir. À ce multiple bas, les analystes de Wall Street sont à juste titre optimistes. L’objectif de prix varie de 48 $ à 92 $, avec une moyenne de 68,33 $ (selon Tipranks).

Opportunité

Marathon possède l’une des exploitations minières les plus efficaces. Le PDG a attribué ses opérations efficaces aux revenus non conformes aux PCGR du trimestre. Les investisseurs devraient considérer cette entreprise minière plutôt que ses concurrents.

De plus, la juste valeur de l’entreprise de son fonds d’investissement a augmenté. Cela a porté son bénéfice net non-GAAP à 85 cents par action. De plus, la société a terminé le trimestre avec 32,9 millions de dollars de liquidités et des liquidités totales d’environ 315,6 millions de dollars.

Marathon investira sa trésorerie pour alimenter sa croissance. Il a une histoire de solide performance financière. Gardez un œil sur ses taux de hachage croissants. Cette efficacité croissante donne à l’entreprise un fossé que les concurrents ne peuvent contester.

À la fin du troisième trimestre, Marathon détenait environ 7 536 Bitcoins. Il indique que 4 813 sont détenus dans un fonds d’investissement tandis que 2 723 ont été générés par les opérations de l’entreprise. Au prix de 60 000 $, ces Bitcoin valent 452,1 millions de dollars.

Des risques

Lorsqu’une entreprise s’endette, ce n’est jamais un événement positif pour l’action. Néanmoins, cela permet à l’entreprise d’investir dans la croissance, au profit d’actionnaires patients qui achètent et détiennent. Le 15 novembre, la société a annoncé une offre de billets de premier rang convertibles. Les billets ne sont pas garantis et arriveront à échéance le 1er décembre 2026. Lors de la conversion, les actionnaires seront confrontés à une certaine dilution.

Heureusement, Silvergate Bank a accordé une ligne de crédit de 100 millions de dollars à Marathon Digital avant cela. Cela a permis au mineur de négocier des conditions favorables pour l’offre de dette.

Les prix du Bitcoin pourraient chuter, nuisant à la valeur des avoirs de Marathon. Étant donné que la cryptographie est très volatile, il s’agit d’un risque permanent auquel les investisseurs doivent faire attention.

Vos plats à emporter

Les investisseurs devraient envisager le bitcoin comme un véhicule et Marathon comme un constructeur automobile. Il agit également en tant que détenteur de Bitcoins. Tout comme les entreprises comme MicroStratégie (NASDAQ :MSTR) et Tesla (NASDAQ :TSLA) détiennent respectivement 114 042 et 42 902 de la crypto-monnaie, Marathon aussi. Il augmentera sa détention. Cela donne aux investisseurs une exposition indirecte au prix en constante augmentation du Bitcoin.

À moins que les régulateurs n’introduisent des restrictions strictes sur l’exploitation minière et la plate-forme de crypto-monnaie, les valeurs cryptographiques augmenteront régulièrement. Même si les prix chutent fortement, l’action MARA pourrait chuter en sympathie. Cela donnera aux investisseurs qui ont raté la dernière grande montée en puissance une autre chance de créer une position.

La dernière chute de Marathon peut s’avérer temporaire. Si la SEC efface tout acte répréhensible, les investisseurs en crypto-monnaie se précipiteront vers le stock.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.