Stock MDIA : 6 choses à savoir sur Red-Hot MediaCo

Aujourd’hui, les investisseurs en MediaCo (NASDAQ :MDIA) et les actions de MDIA ont certainement des raisons de sauter de haut en bas. Cette pièce de radio a vu le cours de son action bondir de plus de 300% au moment de la rédaction. En effet, tout mouvement de cette taille vaut la peine d’être plongé.

Source : radioshoot/ShutterStock.com

MediaCo est l’une de ces pièces de petite capitalisation peu connues qui ont attiré beaucoup d’attention ces derniers temps. En fait, après le rallye massif d’aujourd’hui, la capitalisation boursière de l’entreprise vient tout juste de franchir le niveau de 130 millions de dollars. Par conséquent, les investisseurs peuvent se demander ce qui se passe actuellement avec ce titre.

En effet, MediaCo est une entreprise qui s’envole sur relativement peu de nouvelles. Cependant, en regardant le ratio de volume court de la société d’environ 23%, il semble qu’un certain degré de manie de compression courte ait frappé les investisseurs de détail avec cette pièce.

Examinons quelques points que les investisseurs pourraient être intéressés à savoir sur MediaCo.

L’action de MDIA en hausse sur l’intérêt des investisseurs de détail

MediaCo possède et exploite des stations de radio à travers les États-Unis. Les stations de radio de la société comprennent les stations WQHT-FM et WBLS-FM dans la région métropolitaine de New York. De plus, MediaCo possède un segment de publicité extérieure axé sur les panneaux d’affichage, les bulletins et les affiches numériques dans les États du sud-est. MediaCo fournit également d’autres services de publicité numérique et de parrainage d’événements. La société a été fondée en 2019 et a considérablement augmenté ses participations. À ce jour, les panneaux publicitaires détenus et exploités par la société sont actuellement au nombre de plus de 3 500 à travers le pays.

