Stock MMAT : les dernières nouvelles que les fans de méta-matériaux devraient encourager

Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) est un nouveau favori des investisseurs particuliers. Le fabricant de matériaux est entré dans le giron récemment, après son acquisition de Torchlight Energy Resources. Eh bien, il fait à nouveau une autre acquisition aujourd’hui, et les investisseurs en actions MMAT ont de bonnes raisons d’être très heureux.

Source : BLAGORODEZ / Shutterstock.com

Meta Materials est un fabricant canadien de matériaux qui produit des composants optiques et des films pour des choses comme les écrans visuels. La société a récemment attiré l’attention des commerçants de détail et des amateurs de short-squeeze, tout comme elle a fusionné avec Torchlight energy à la fin du mois de juillet. Il a depuis été mêlé à un débat entre ces investisseurs particuliers et analystes financiers, dont beaucoup soutiennent qu’il s’agit au mieux d’un pari.

L’action MMAT bénéficiera de la fusion de la nanotechnologie

Une autre fusion pourrait cependant changer les choses. Aujourd’hui, Meta Materials annonce l’acquisition de Sécurité nanotechnologique. Nanotech est une entreprise de sécurité qui crée des produits de sécurité nano-optiques pour les billets de banque et l’identification gouvernementale.

Un communiqué de presse de Nanotech met en évidence les détails de l’acquisition. L’accord sera une transaction en espèces de 90,8 millions de dollars payée par Meta. Meta paiera immédiatement 1,25 $ par action à tous les actionnaires des actions de Nanotech. L’acquisition représente un autre pas en avant par Meta Materials pour étendre sa portée dans l’industrie de la technologie.

Cette acquisition est également rejointe par une série de tweets du fondateur et PDG de Meta Materials, George Palikaras, qui semble cibler les vendeurs institutionnels. Aujourd’hui, Palikaras vise le trading en coulisse, ce qui a souvent un effet néfaste sur les actions à court terme et les actions cotées en cents.

Un simple tweet de Palikaras montre que l’exécutif n’aime pas les dark pools. Les dark pools sont des bourses privées où les institutions peuvent déplacer de gros volumes d’actions à l’insu du public jusqu’après l’exécution. Il semble que Palikaras soutienne la volonté de la Securities and Exchange Commission (SEC) d’examiner de plus près le dark pooling et ses effets sur les cours des actions. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que le comité examinerait les pools sombres et leur potentiel de manipulation du marché ; la déclaration bénéficie du soutien de la communauté du commerce de détail.

La fusion reste une nouvelle relativement calme dans une journée de négociation chargée; L’action MMAT est en hausse d’un peu plus de 1,6% sur la journée. Cependant, le volume des transactions est supérieur à la moyenne quotidienne de l’action.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.