Stock MMAT: une grande raison pour laquelle les méta-matériaux préférés de Reddit augmentent aujourd’hui

Au cours de la semaine dernière, les investisseurs Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) ont enregistré des gains impressionnants. En effet, les actions de MMAT ont actuellement augmenté de plus de 40% au cours des cinq dernières séances de bourse, alors que le volume et l’intérêt commencent à se développer autour de ce nom.

Source : BLAGORODEZ / Shutterstock.com

Alors que les investisseurs de croissance se concentrent sur les entreprises dotées de technologies innovantes et haut de gamme, Meta Materials est devenu une priorité. Il s’agit d’une société conçue pour être la nouvelle génération d’investisseurs en valeurs de croissance. L’entreprise produit une gamme de nanocomposites haute performance et d’autres matériaux fonctionnels alimentant la croissance technologique explosive que connaît notre économie.

En conséquence, Meta Materials suscite de plus en plus d’intérêt parmi les investisseurs alors qu’un jeu de « pioche et de pelle » sur divers catalyseurs séculaires puissants. Choix spéculatif, Meta Materials offre aux investisseurs un énorme potentiel de croissance.

Cependant, un autre catalyseur clé semble conduire le stock MMAT aujourd’hui. Plongeons dans ce sur quoi les investisseurs se concentrent en ce moment.

Stock MMAT plus élevé sur le potentiel de short-squeeze

Les actions potentielles à court terme ont de nouveau décollé la semaine dernière. Pour les investisseurs dans Meta Materials, c’est une bonne chose.

Il semble que Meta Materials ait fait la liste des raccourcis parmi de nombreux commerçants de détail. Cependant, aujourd’hui, un Partenaires S3 exécutif a présenté sa thèse à court terme pour le stock MMAT. Cet appel, via une interview CNBC, a sans surprise enhardi les commerçants de détail à se lancer dans l’action MMAT.

Voir les précédents rallyes impressionnants de Meta Materials a prouvé le potentiel de ce titre. Cependant, ce sur quoi les partenaires de S3 et de nombreux investisseurs particuliers se concentrent, c’est le taux d’intérêt à court terme élevé de Meta Materials, son taux d’emprunt élevé, son faible flottant et son cours de l’action relativement bas. Ce sont des facteurs qui ont tendance à stimuler le potentiel de short-squeeze dans des actions données. Et aujourd’hui, il semble que Meta Materials ait ce que ces investisseurs recherchent.

Reste à savoir si cette action se resserre plus que son précédent rallye à plus de 20 $ par action. Cependant, il semble que les spéculateurs soient prêts à mettre un peu de capital-risque sur ce cheval aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.