Stock MSFT : il est clair pourquoi Microsoft est à nouveau n°1

Microsoft (NASDAQ :MSFT) l’action représente à nouveau l’entreprise la plus valorisée au monde, devant Pomme (NASDAQ :AAPL).

Certains prétendent que c’est aussi le plus surévalué. Ce n’est pas.

À son prix actuel de 336 $, Microsoft a une capitalisation boursière de 2 500 milliards de dollars. Plus important encore, les investisseurs paient 37,5 fois les bénéfices pour les actions MSFT et reçoivent un dividende autrefois généreux qui rapporte désormais 0,74%. En termes conventionnels, c’est surévalué.

Pourquoi les gens achètent-ils encore ? Microsoft offre une croissance énorme et très rentable. Les bénéfices PCGR ont augmenté de 45% en glissement annuel au dernier trimestre. Le chiffre d’affaires a augmenté de 19 %. C’est un revenu net de près de 15,5 milliards de dollars sur des revenus de 41,7 milliards de dollars. Pour ceux qui ont marqué à domicile, 37,6 % des revenus sont devenus des revenus nets.

La croissance est censée ralentir à mesure que les entreprises grossissent.

Personne n’a rien dit au cloud Azure de Microsoft.

Le propriétaire des nuages

Les clouds sont particulièrement rentables car ils plafonnent les coûts d’une entreprise tout en rendant ses logiciels plus précieux. Le logiciel fait fonctionner le monde d’aujourd’hui. Microsoft crée le système d’exploitation et l’ensemble d’outils sur lesquels les gens comptent le plus. Ainsi, Microsoft dirige le monde. C’est pas compliqué.

Mais cela ne semblait pas évident lorsque Satya Nadella est devenue PDG en 2014. Cela ne semble toujours pas évident pour ceux qui confondent des entreprises comme Netflix (NASDAQ :NFLX) et Twitter (NASDAQ :TWTR) avec des nuages.

La différence est la suivante. Netflix et Twitter louent des capacités cloud, de sorte que leurs coûts augmentent au fur et à mesure de leur croissance. Microsoft achète et renforce la capacité, donc tandis que ses coûts augmentent, les revenus augmentent également, y compris les revenus provenant de la location de cette capacité. C’est la différence entre être propriétaire et locataire.

Le métavers pratique

L’action MSFT tourne également autour de ses rivaux d’un point de vue stratégique.

Prenez le métavers, qui rend réel le concept de cyberespace de William Gibson, les gens semblant interagir au sein d’un système informatique. Les artistes anciennement connus sous le nom de Facebook ont ​​été moqués lorsqu’ils ont annoncé cela, changeant le nom de l’entreprise en Méta-plateformes (NASDAQ :FB) et transformer le PDG en dessin animé.

Microsoft fait la même chose, mais discrètement, étape par étape, et de manière professionnelle. ça marche avec Nvidia (NASDAQ :NVDA), dont les puces graphiques rapides rendent possibles des choses comme le métaverse.

Il met cette capacité dans son produit Teams, en mettant l’accent sur la collaboration et la communication. L’idée est de donner l’impression de travailler à domicile comme de travailler ensemble dans un bureau physique. En résolvant le dilemme du travail à domicile, sur des logiciels déjà utilisés par 250 millions de personnes, Microsoft intégrera la technologie métaverse dans le courant dominant aussi rapidement qu’elle pourra être déployée.

Le Cloud Payant

Cela illustre une deuxième différence entre Microsoft et les autres sociétés de cloud.

Le cloud Microsoft est un cloud payant. Il prend en charge les logiciels open source, qui sont téléchargés gratuitement. Mais le contrat open source exige également que les améliorations soient reversées. Les clients de Microsoft sont également des développeurs, faisant croître sa pile logicielle.

Tout le reste, vous payez. Cela vaut le prix, mais vous payez. En revanche, Meta (et dans une large mesure Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG) se compose principalement de services gratuits. Apple, quant à lui, tire la majeure partie de son argent de la vente d’appareils, Amazon (NASDAQ :AMZN) de la vente de produits physiques.

Le résultat sur MSFT Stock

La seule force qui peut ralentir les actions MSFT en ce moment est le gouvernement. Mais ce n’est pas dans l’intérêt du gouvernement de le faire.

C’est parce que le logiciel de Microsoft rend le gouvernement plus efficace. Le pourcentage des revenus du gouvernement, à tous les niveaux, allant à la bureaucratie ne cesse de baisser. S’attaquer à Microsoft pour des motifs antitrust, comme les États-Unis l’ont fait il y a deux décennies, mettrait en péril des gains supplémentaires.

Par ailleurs, le cloud de Microsoft est essentiel à la concurrence. D’autres grandes entreprises de logiciels comme Adobe (NASDAQ :ADBE) en dépendent. Il s’agit d’une dépendance mondiale et non nationale.

C’est le monde de Microsoft maintenant. Nous y vivons.

