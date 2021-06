Stock MVIS : MicroVision peut fonctionner, mais c’est un meilleur stock AV à acheter

in

La négociation d’actions Meme se poursuit, apportant MicroVision (NASDAQ :MVIS) pour une balade peut-être imméritée.

MicroVision est une entreprise technologique qui cherche à rivaliser sur le champ de bataille de la détection et de la télémétrie par la lumière (LiDAR) avec des personnes comme Luminaire (NASDAQ :LAZR) et Vélodyne (NASDAQ :VLDR).

MicroVision a-t-il ce qu’il faut pour s’imposer ?

Voyons voir…

Stock MVIS : beaucoup de promesses, beaucoup de questions

À première vue, MicroVision semble prétendre qu’ils ne sauvegardent pas.

Creusez un peu plus et… On constate que ces affirmations ne sont, en effet, pas substantiellement étayées.

Le site Web de MicroVision fait défaut – ils disent qu’ils le mettront bientôt à jour – mais le plus préoccupant est leur manque d’informations stupéfiant. En tant qu’entreprise technologique, il n’y a absolument aucune raison pour que le paysage de l’actualité de cette entreprise soit si insondable. Et les communiqués de presse et les nouvelles qu’ils ont ne sont pas si informatifs.

À l’exception de deux vidéos conceptuelles de moins d’un an, presque toutes leurs actualités qui ne sont pas liées à la gestion et aux finances remontent à 2019 ou avant.

Comparez cela avec les annonces de partenariat de Luminar, les lancements de produits et la couverture médiatique grand public de l’année en cours.

Et peut-être pouvez-vous comprendre pourquoi vous devriez plutôt surfer sur la vague LiDAR avec les concurrents de MicroVision.

D’autres sociétés LiDAR ont de la substance.

La technologie progresse si rapidement que « aucune nouvelle, c’est une bonne nouvelle » n’est tout simplement pas vrai ici. Pas de nouvelles, dans le cas des entreprises technologiques, ce n’est pas bon. Cela signifie soit que leur technologie n’est pas à la hauteur, soit qu’elle n’est pas encore prête à être démontrée.

Aucun de ces scénarios n’est de bon augure pour le stock MVIS.

Pas beaucoup de substance derrière MVIS Stock

Lors de leur dernière réunion des actionnaires, on leur a demandé s’ils étaient en retard par rapport aux autres sociétés LiDAR – d’autres sociétés accumulent des partenariats tandis que MicroVision s’efforce de publier quoi que ce soit commercialement. Ils ont répondu en disant qu’ils pensaient qu’il n’était pas trop tard, que les parties intéressées reconnaîtront les avantages concurrentiels de MicroVision.

Mais il faudra tôt ou tard montrer explicitement aux entreprises l’avantage technologique de MicroVision. Dire que vous avez un avantage n’attirera pas les partenariats et l’intérêt des investisseurs, si personne n’est autorisé à jeter un œil derrière le rideau sur la technologie elle-même.

La société a annoncé en février de cette année qu’elle aurait des échantillons de ses capteurs LiDAR de première génération prêts à être testés en avril. Puis, en avril, ils ont donné le même baratin qu’auparavant sur les fonctionnalités de premier ordre de leur technologie LiDAR avant d’annoncer un lancement limité au troisième ou au quatrième trimestre.

Mais, si leur technologie est suffisamment avancée pour être lancée plus tard cette année, ne devraient-ils pas en avoir plus à montrer ?

Bien sûr, l’action MVIS se porte bien maintenant, mais nous regardons vers l’avenir, après que l’élan actuel se soit déplacé vers différentes sociétés.

Pourquoi certaines actions meme réussissent

Nous avons précédemment mis en évidence certaines actions qui ont les plus grandes chances de succès post-mème, telles que Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY). Lorsque les bulles d’autres actions éclateront, nous pensons que des sociétés comme celle-ci passeront de l’autre côté en raison de leurs fondamentaux sous-jacents.

Avec Bed Bath & Beyond, par exemple, nous voyons le potentiel de croissance à long terme et de changements réinventifs, en partie grâce à son équipe de direction relativement nouvelle.

Pendant la pandémie de Covid-19, ce détaillant autrefois vétuste a connu trois trimestres consécutifs de croissance.

La société, bien qu’elle soit une action mème, a prouvé aux investisseurs qu’elle pouvait se redresser.

Cela contraste avec d’autres sociétés par actions qui ont commencé à se réinventer après avoir reçu des fluctuations massives de l’élan social.

Et cela contraste encore plus avec les entreprises qui sont restées inchangées dans leurs plans et leurs promesses.

Nous pensons que MicroVision s’inscrit dans ce dernier camp de stockage de mèmes.

Le résultat sur MVIS Stock (et un meilleur pari Lidar)

Investir dans les actions MVIS pourrait vous rapporter d’énormes gains. Tous les stocks de mèmes portent ce potentiel.

Mais, alors que MicroVision existe dans un monde de volatilité et d’incertitude influencé par la société, Luminar réside dans un domaine de stabilité technologique.

Comme mentionné précédemment, ils ont plus de couverture médiatique et plus de partenariats.

Plongeons-y un peu plus rapidement.

D’une part, Luminar s’est associé à Volvo, Airbus, le plus grand constructeur automobile chinois SAIC et la liste est longue. En plus des fabricants, ils se sont associés à des organisations de renom de l’industrie automobile qui contribuent chacune de manière significative à l’évolution de l’industrie.

Peut-être plus important que les partenariats, ils ont aussi déjà des produits actuellement disponibles.

Alors que MicroVision termine prétendument sa technologie tout au long de 2021, Luminar produit.

En outre, nous considérons que l’action LAZR a autant de potentiel de hausse que MVIS, sinon plus. Le LiDAR et la conduite autonome seront l’avenir, tôt ou tard. Et c’est maintenant le meilleur moment pour entrer dans l’action avec la bonne entreprise.

Alors pourquoi ne parieriez-vous pas sur le concurrent le plus prometteur et le plus technologiquement supérieur. Un concurrent qui a montré à plusieurs reprises qu’il pouvait tenir ses promesses – quelque chose que MicroVision essaie toujours de trouver comment faire.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous adoptons une position haussière sur LAZR, mais nous avons tellement d’autres choix que nous aimerions partager avec vous qui ont un potentiel de croissance tout aussi important.

