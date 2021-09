Stock NNDM : Comment la dimension nano est tombée avec des catalyseurs clés absents maintenant

Il existe une grande règle en matière d’investissement qui dit d’investir uniquement dans des entreprises que vous connaissez et que vous avez confiance en leur modèle commercial. Avec quelques milliers d’actions publiques américaines, j’avoue que je n’ai jamais entendu parler de Nano dimension (NASDAQ :NNDM) avant. Et en termes simples, ses activités commerciales signifient qu’elle développe une technologie d’impression 3D pour la fabrication additive de semi-conducteurs. Cela semble intéressant, mais l’action NNDM est-elle également intéressante ?

Selon Yahoo Finance, Nano Dimension « fournit de l’électronique additive en Israël et à l’international. Son produit phare est le système exclusif de fabrication numérique (LDM) DragonFly lights-out, un système de précision qui produit des circuits imprimés multicouches professionnels, des antennes radiofréquence, des capteurs, des géométries conductrices et des dispositifs connectés moulés pour le prototypage grâce à la fabrication additive personnalisée.

Cela dit, le profil de l’entreprise est clairement captivant et ses antécédents sont très solides. Cependant, quel avenir pour le stock NNDM ?

Regardons de plus près.

Le marché de l’électronique de fabrication additive (AME)

Il existe également une autre information importante sur ce que Nano Dimension fait pour les entreprises.

Sur le site officiel, nous lisons que la société est “un fournisseur de machines intelligentes pour la fabrication d’électronique de fabrication additive (AME)”.

De plus, un rapport sur le marché de la fabrication additive indique qu’une croissance importante devrait être attendue au cours des 5 à 6 prochaines années. En fait, le «marché mondial de la fabrication additive devrait atteindre 26,68 milliards de dollars d’ici 2027, avec une croissance élevée de 14,4%, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’augmentation du soutien gouvernemental pour améliorer la technologie de fabrication additive dans diverses régions est un facteur clé influençant la demande du marché. »

En outre, considérons les perspectives prometteuses de Nano Dimension pour l’avenir. Ceci comprend “[h]Les sous-ensembles électroniques et électromécaniques actifs haute fidélité sont des catalyseurs intégraux des drones intelligents autonomes, des voitures, des satellites, des smartphones et des dispositifs médicaux in vivo. Cela dit, la technologie – en particulier pour les voitures et les smartphones – évolue rapidement à mesure que les entreprises se font concurrence pour la part de marché et la domination ou les innovations technologiques.

Dans l’ensemble, cependant, il s’agit d’un catalyseur pour les actions Nano Dimension et NNDM.

Un plan d’affaires qui accorde de l’importance aux acquisitions

En 2021, Nano Dimension a annoncé deux acquisitions pour poursuivre ses objectifs commerciaux. La première consistait à acquérir NanoFabrica Ltd., en versant aux «actionnaires de NanoFabrica un total compris entre 54,9 et 59,4 millions de dollars». Environ 50% de ce montant serait payé en espèces, et le reste en American Depositary Shares (ADS) de Nano Dimension. La deuxième acquisition était DeepCube, « un pionnier primé de l’apprentissage en profondeur qui fournit la première plate-forme logicielle d’accélération de l’apprentissage en profondeur du secteur qui améliore considérablement les performances du matériel existant ».

Dans cet esprit, ces deux acquisitions témoignent d’une entreprise très dynamique et d’une gestion active qui souhaite créer de la valeur pour les actionnaires. Cependant, le stock de NNDM va-t-il maintenant dans cette direction? Je ne suis toujours pas sûr.

L’art d’amasser de l’argent

Collectivement, les résultats financiers du deuxième trimestre 2021 ont montré des informations positives et négatives mitigées.

La bonne nouvelle est que les revenus totaux pour le semestre clos le 30 juin 2021 se sont élevés à 1,62 million de dollars, contre 990 000 $ au cours de la même période il y a un an. Ce sont toutes de bonnes nouvelles selon mon analyse, car les dépenses de recherche et développement (R&D), les dépenses S&M et les dépenses G&A ont également toutes augmenté d’une année sur l’autre (YOY). Donc, si je devais deviner quel serait le résultat de ces augmentations des dépenses d’exploitation, alors je placerais de fortes chances que, sur la base d’un bénéfice d’exploitation inférieur, le bénéfice net serait également affecté négativement.

Cela étant dit, la vérité est que la perte nette pour le semestre clos le 30 juin 2021 était de 22,92 millions de dollars ou 0,10 $ par action, contre 10,34 millions de dollars ou 0,55 $ par action à la même période l’an dernier. C’est du bon sens et de la logique, et maintenant vous devriez probablement savoir que lorsque je tombe sur une entreprise qui perd de l’argent, je ne suis pas un grand fan – en fonction de ses fondamentaux et de sa valorisation.

Mais comme Nano Dimension a signalé une énorme augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période, j’ai pensé que cette augmentation pourrait bien être le résultat d’une levée de fonds plutôt que de gagner de l’argent. Lever de l’argent signifie émettre des actions, gagner de l’argent signifie tirer un profit des ventes. À son tour, Nano Dimension a indiqué que cette augmentation de trésorerie était due au « produit reçu de la vente d’actions de dépôt américain représentant les actions ordinaires de la Société au premier semestre 2021, moins les liquidités utilisées dans les opérations au cours du semestre clos le 30 juin 2021. “

L’action NNDM est trop chère d’après des indicateurs clés

En 2016, Nano Dimension a enregistré un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif de 7,05 millions de dollars. Et bien que ce chiffre ait été nettement pire au cours des trois années suivantes, la société a tout de même signalé un FCF négatif de 10,85 millions de dollars pour 2020. De plus, deux autres chiffres sont également notables. L’action NNDM affiche un ratio prix-ventes (P/S) de 114,98 et une marge d’exploitation de -1 050,84%. Ces deux chiffres suggèrent une évaluation très élevée.

En guise de verdict, je vois une entreprise dynamique avec une technologie intéressante dans un marché en croissance ; Mais c’est tout. Je vois des problèmes tels que la dilution des actions et une évaluation très chère, ainsi qu’une entreprise non rentable. Par conséquent, je dois transmettre le stock NNDM dès maintenant. J’ai besoin de voir des développements et une rentabilité plus positifs, une augmentation des ventes et des flux de trésorerie disponibles positifs.

