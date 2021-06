Stock NOVN : Les résultats positifs de l’essai font monter en flèche Novan aujourd’hui

in

Novane (NASDAQ :NOVN) l’action monte en flèche aujourd’hui à cause d’une grande nouvelle. Il semble que la société ait obtenu des résultats d’essais cliniques prometteurs autour d’une infection cutanée courante et assez contagieuse. Novan partage les nouvelles autour de la longue période d’essai, et les détenteurs du jeu biopharmaceutique constatent des gains de 75 %. Alors, que devez-vous savoir maintenant ?

Source : Shutterstock

Novan est une société basée à Durham, en Caroline du Nord, qui développe des produits pour traiter les problèmes dermatologiques, de santé des femmes et gastro-intestinaux. Elle développe des thérapies utilisant le monoxyde d’azote, un gaz que le corps produit naturellement. La société a une capitalisation boursière de seulement 240 millions de dollars.

Et bien qu’il ait affiché des pertes croissantes au premier trimestre 2021, Novan pense avoir suffisamment de liquidités pour le mener à bien l’année prochaine.

Les actions NOVN connaissent une hausse massive

La bonne nouvelle arrive aujourd’hui pour l’entreprise sous la forme d’une mise à jour d’un essai clinique, que les investisseurs attendaient depuis longtemps. Novan a rapporté une efficacité positive pour son traitement dermatologique SB206. La société teste le gel topique pour sa capacité à traiter les molluscum. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le molluscum est une infection cutanée courante et contagieuse qui se caractérise par des amas de petites verrues sur la peau. Il affecte généralement les enfants.

Les résultats de l’étude prouvent l’efficacité du traitement topique pour accélérer le processus d’élimination des lésions cutanées. L’étude en double aveugle a vu un tiers des patients atteindre le critère d’évaluation principal de la clairance complète de la peau à la semaine n°12 de traitement. Près d’un cinquième des patients ont vu une disparition complète dès la semaine n° 8 de traitement.

La nouvelle est merveilleuse pour ceux qui souffrent de la maladie, et c’est aussi un moment de célébration pour les actionnaires. Aujourd’hui, plus de 100 millions d’actions de NOVN changent de mains, contre une moyenne de 644 000. L’action NOVN est également en hausse de 76% ce matin, se reposant actuellement à 15,90 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.